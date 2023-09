Este domingo, Inter Miami estará afrontando un partido clave para sus aspiraciones de ingresar a los playoffs de la MLS, pero también especial en sí mismo por tratarse de un clásico ante Orlando City. Tata Martino no podrá contar con Lionel Messi para dicho encuentro, producto de la lesión que lo obligó a dejar el campo de manera temprana en el duelo ante Toronto FC.

Quién sí volverá a dar el presente es Benjamín Cremaschi, nacido en los Estados Unidos pero de padres argentinos, que será junto a Facundo Farías, llamado a ocupar la posición de La Pulga dentro del campo, la representación albiceleste en el encuentro.

De hecho, el volante de 18 años reveló previo al clásico algunas intimidades de la relación de Lionel Messi con el plantel en el vestuario que demuestran que su importancia trasciende a ese aporte siempre decisivo que puede hacer desde el terreno de juego.

“Su presencia ya es demasiado. Todos tratan de dar lo mejor de inmediato. Ha dicho algunas cosas sobre táctica y mentalidad que han sido importantes para el equipo. Él habla solamente en español, así que hay algunos que no entienden. Pero se lo nota muy motivado y todo lo que dice es muy correcto, para ayudar al equipo“, manifestó durante el podcast The American Dream.

“Es impresionante todo lo que dice. Contra Los Ángeles FC dijo que era un partido difícil,pero también era un desafío para nosotros, no solo para demostrar que podíamos entrar a los Playoffs sino para demostrar que podíamos ser campeones. No suele hablar mucho, es más de miradas. Pero cuando habla, habla. Es impresionante”, agregó.

“Messi no quiere ser tratado diferente”

Aunque es imposible no rendirse ante todo lo que implica su figura, Lionel Messi pretende ser uno más en Miami y así lo confirmó Benjamín Cremaschi al referirse al primer contacto que mantuvo con él en Inter. “La primera vez que le hablé, posiblemente la vez que tenía más nervios, fue la segunda vez que lo vi. Me acerqué para ver cómo estaba, cómo se estaba sintiendo en esos primeros días de entrenamiento, solo una conversación general. Pero él es uno más, no quiere ser tratado diferente, eso es lo que más me sorprendió”, resaltó.

El lujo de aprender con los mejores

Con tan solo 18 años, Benjamín Cremaschi busca absorber cada conocimiento, cada experiencia que le deja el hecho de poder entrenar y compartir cancha con estrellas del fútbol mundial como Lionel Messi, Jordi Alba y Sergio Busquets.

“Es increíble que en mis primeros años como profesional pueda ser parte de lo que está sucediendo. Es excitante tener a estos compañeros. La humildad es lo que más me sorprende tanto de Messi como de Jordi y Busquets. En los primeros entrenamientos, estaba nervioso. Pero después te acostumbras a ellos, recuerdo una charla con Busquets de 20 minutos sobre tácticas. Trato de mostrar que puedo jugar con ellos, quiero jugar bien por Messi”, concluyó.