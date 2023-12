La consagración de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022 está de festejo. El 18 de diciembre de 2023 se cumplió un año del título que le ganaron a Francia, así que no hubo un mejor momento para recordar la predicción que hizo Pep Guardiola sobre Lionel Messi antes de que se diera la victoria de los argentinos.

¡Y el mismo Julián Álvarez la contó! Argentina llegaba con un invicto de 36 partidos al debut contra Arabia Saudita, pero una sorpresiva derrota 2 a 1 iba a poner a temblar la predicción de Guardiola sobre Leo Messi y el equipo argentino. Empezaban a picar en punta los otros favoritos, Portugal y España, que salieron de los debates futboleros en el Manchester City. Pero…

¿Alguien mejor para conocer a Messi que Pep Guardiola? El entrenador español es el más exitoso en la historia del FC Barcelona con 14 títulos en cuatro temporadas. Además, el DT logró liderar al equipo español a que ganara todos los seis torneos que disputaron en la temporada 2008-09: Liga, Champions League, Copa del Rey, Supercopa de España y de Europa más el Mundial de Clubes.

Tal es el impacto que Guardiola logró en la vida futbolística de Lionel Messi que el mismo jugador argentino señaló aquel equipo del Barcelona como el mejor en la historia del fútbol. “Creo que este equipo es impresionante, sigue en crecimiento partido tras partido, cada vez juega mejor. Compararlo con el Barcelona, que fue el mejor equipo de la historia, es mucho, pero este equipo está muy cerquita”, dijo Leo sobre la Selección Argentina tras la victoria contra Perú del 17 de octubre de 2023.

Star +, servicio de streaming de ESPN, entrevistó a la mayoría de jugadores de la Selección Argentina que salieron campeones en el Mundial de Qatar 2022 y cuando llegó el turno de Julián Álvarez le pusieron el video en el que recordaba la predicción de Pep Guardiola. Se iba a terminar cumpliendo con Leo Messi y compañía. ¿Alguna duda de que es uno de los mejores entrenadores de la historia?

La predicción de Guardiola sobre Messi y Argentina que se cumplió en Qatar 2022

“Fue uno de los primeros días y estaba ahí Pep, los portugueses, Rodri, los españoles y hablaban de las selecciones que por ahí podían ganar (el mundial). No decía nada. Ellos decían: ‘Portugal, Francia’. Hablaban de las selecciones de Europa y Pep dice: ‘¿Saben quién tiene más posibilidades y no dice nada?’ Y me señalaba a mí“, fue el video de Julián Álvarez que recordó la serie ‘Campeones’, de Star+, sobre la predicción de Guardiola que se cumplió con el título de Argentina en la Copa del Mundo 2022. ¡Y la reacción del compañero estelar de Messi estaba por llegar!

Julián Álvarez reaccionó a la predicción de Guardiola sobre Messi y Argentina

Luego de que Star + le recordara la predicción de Pep Guardiola que él mismo había hecho pública antes de ser campeón en el Mundial de Qatar 2022, Julián Álvarez reaccionó al favoritismo que les dio el DT del Manchester City: “Argentina siempre es una selección que está ahí entre los primeros tres, primeros cinco. No hablaba mucho, estaba recién llegado acá (Inglaterra) y Pep obviamente que tenía la confianza por lo que era Argentina, porque conoce a varios jugadores que estaban en la selección, entre ellos Leo. Así que fue un poco por eso”.