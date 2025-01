La queja de Javier Mascherano con el plantel de Inter Miami: "Estamos muy cortos"

Javier Mascherano comenzó la pretemporada junto al plantel de Inter Miami con el objetivo de prepararse de la mejor manera para el inicio de la temporada. Es por eso que también sumará una serie de partidos amistosos, que comenzarán contra América de México la próxima semana.

Previo a estos encuentros, en conferencia de prensa, el entrenador argentino hizo una queja respecto al armado de su plantel, ya que considera que no tiene la cantidad suficiente de jugadores, debido a las bajas que tuvo en el último mercado de pases y los pocos refuerzos que llegaron.

“Esperemos que puedan llegar las incorporaciones porque estamos muy cortos de plantillas a día de hoy. Se han ido seis jugadores, y para un primer partido vamos a necesitar, no solamente once jugadores, sino que mover a varios y eso es lo que más me preocupa y ocupa a día de hoy”, comentó el DT de las Garzas.

Desde el inicio del mercado de pases, Inter Miami sufrió varias bajas, sobre todo en la zona defensiva. Es por eso que salieron rápidamente en búsqueda de incorporaciones, y por el momento se confirmaron las llegadas de los delanteros Fafa Picault, proveniente de Vancouver Whitecaps, y Tadeo Allende, del Celta de Vigo.

Además, están a punto de sumar a Gonzalo Luján, el defensor de San Lorenzo, y seguirán en búsqueda de centrales, ya que es la zona que más debilitada quedó en el plantel de las Garzas. Por el momento, allí solamente se encuentran Héctor David Martínez y Tomás Avilés.

Por otro lado, Mascherano también se refirió a la posible llegada de Neymar: “No tenemos nada con Neymar. Obviamente es un gran jugador, cada técnico del mundo lo quiere, pero por el momento, sabiendo las reglas de la MLS y por el límite financiero es imposible tenerlo”.

Publicidad

Publicidad

Inter Miami quiere a Nahuel Ferraresi

Inter Miami está buscando refuerzos para encarar un año muy cargado, donde no solo tendrán que afrontar la temporada de la MLS, sino que también disputarán el Mundial de Clubes 2025. Y para eso, a Lionel Messi quieren rodearlo con los mejores futbolistas posibles. En este caso, están yendo tras los pasos de un defensor de la Selección de Venezuela.

Con el correr del tiempo, la Vinotinto creció muchísimo y sus jugadores se potenciaron. Con la dirección técnica de Fernando Batista, el seleccionado es protagonista en los torneos que disputa, da pelea en las Eliminatorias CONMEBOL y exporta materia prima tanto hacia Europa como al resto del mundo. Y ahora, dependerá de São Paulo que Nahuel Ferraresi juegue al lado de Messi.

ver también Inter Miami sigue sumando jugadores argentinos para jugar con Messi: el lateral que llega para competirle al Chelo Weigandt