Por estos días, Lionel Messi acapara la atención del fútbol mundial. Es que el argentino, considerado por muchos como el mejor jugador de todos los tiempos, finaliza su actual contrato con Paris Saint-Germain el próximo 30 de junio y no hay ninguna perspectiva de renovación.

Por el contrario, todo está dado para que el reciente campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022 quede con el pase en su poder a partir de julio. Y son varios los equipos que sueñan con hacerse con sus servicios de cara a la próxima temporada.

Barcelona, Inter Miami, Al-Hilal, Manchester City e Inter de Milán fueron algunos de los nombres que sonaron para hacerse con la ficha de Messi. De todos modos, en las últimas horas, uno de los combinados mencionados descartó la chance por completo.

Se trata del equipo italiano que se clasificó finalista de la actual edición de la UEFA Champions League. Javier Zanetti, ídolo y vicepresidente de Inter, le brindó declaraciones a ‘TyC Sports’ y aseguró que no hay ninguna posibilidad de que desembarque la Pulga.

“El fair play financiero complica. Hoy en día Inter está haciendo bien las cosas, está llevando a cabo un proyecto deportivo y económico que va acorde a lo que podemos gastar e incorporar. ¿A quién no le gustaría tener a Messi? Pero nosotros no estamos en grado de poder realizarlo”, comenzó señalando.

“A mí me gustaría verlo donde él se sienta feliz y todos coincidimos con Barcelona por la familia y por lo que significa para él. Es parte de su vida y lo veríamos en su plenitud. Sinceramente no me lo imagino en otro lado aunque tampoco me lo imaginaba en PSG”, completó el Pupi.