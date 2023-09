A la Copa del Mundo de Qatar 2022 se la rotuló en los medios de comunicación como la última en la que participarían Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. El certamen ya pasó, la Pulga fue campeón y ahora, a un poco menos de tres años del siguiente ejemplar, con los dos vigentes, nada puede hacer descartar que el argentino y el portugués no vayan a estar en el certamen que se disputará en 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

Sin embargo, tampoco hay confirmación de sus presencias porque, claro, la edad de ambos para la edición número 23 del campeonato global de selecciones rondará en los 40 años (el ex Barcelona cumplirá en medio de la competencia 39 y el ex Real Madrid llegará con 41). Por lo que es algo que seguramente lo irán analizando conforme se acerque el Mundial.

Al respecto, Lionel Messi ya se refirió en ocasiones a la Copa del Mundo del 2026, siempre con cautela. Y en esa misma línea mantuvo el suspenso en una conversación que tuvo con el programa de streaming Olga: “Primero quiero llegar en buenas condiciones a la Copa América, va a ser lindo. Y luego veré dependiendo de cómo esté”, soltó.

En tanto que puntualmente sobre Estados Unidos, México y Canadá 2026 expresó: ”No pienso todavía en el próximo Mundial porque está muy lejos. Han pasado los años y hay que ver cómo me siento, lo veré día a día. No quiero pensar en el futuro. Quiero disfrutar lo máximo que pueda, lo que más me gusta es jugar y jugar al fútbol”.

Lionel Messi acabará su contrato con el Inter Miami a seis meses del Mundial 2026

Cuesta creer que Lionel Messi se vaya a bajar de la posibilidad de jugar su sexta Copa del Mundo, dado que su contrato con el Inter Miami caduca en diciembre del 2025. Es decir, a falta de seis meses del campeonato que organizarán conjuntamente Estados Unidos, Canadá y México. Tal como dijo el propio capitán de la Selección Argentina, habrá que esperar a ver cómo se siente.