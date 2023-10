Ocho son los Balones de Oro a los que llegó Leo Messi tras la gala dada el pasado lunes 30 de octubre en París. Luego de ni siquiera haber estado ternado en la edición anterior, la obtención de la Copa del Mundo con la Selección Argentina siendo el mejor jugador del certamen, más sus 38 goles convertidos en 51 partidos disputados entre la Albiceleste y en su última campaña con el PSG confirmaron al astro rosarino como el mejor futbolista del año durante la temporada 2022/23.

Pese a competir contra treinta futbolistas, la principal carrera por el BdO era contra Erling Haaland y Kylian Mbappé, quienes a nivel club y selección también tuvieron una brillante temporada, pero terminaron en segundo y tercer lugar correspondientemente, quedando por detrás de Leo Messi.

En su discurso tras la obtención del octavo Balón de Oro de su carrera, el actual capitán de Inter Miami dedicó unas palabras a ambos jóvenes con los que peleó el galardón, dejándoles un mensaje incentivador para el futuro: “No me quiero olvidar de Haaland y de Kylian, que tuvieron un año increíble a nivel individual y grupal. No tengo dudas de que en los próximos años se van a hacer con este premio. Veo muchos jóvenes acá, no tengo dudas que voy a disfrutar del buen fútbol durante muchísimo tiempo por la clase de jugadores que veo en esta gala. Los jugadores se van renovando pero la calidad no baja nunca”, expresó Leo.

Como devolución de gentilezas, Mbappé le dejó un mensaje a Messi tras haber recibido el premio al mejor jugador del mundo en la temporada 22/23. A través de su cuenta de Instagram, el francés posteó una imagen de Leo sosteniendo el Balón de Oro y escribió: “Felicidades Leo por tu premio, te lo mereces”.

Lógicamente, su posteo no tardó en generar repercusión positiva en Argentina, mientras que en Francia generó polémica por la enemistad que se dio con Leo Messi y el seleccionado albiceleste tras la Copa del Mundo. Además, se viralizó un video en donde se los vio a ambos unidos en un sólido abrazo en el backstage del Balón de Oro. Un enorme gesto de “Kiki” con su ex compañero en el PSG, de quien guarda un gran respeto deportivo.

El posteo de Messi tras ganar el Balón de Oro

A través de su cuenta de Instagram, Leo publicó una foto en donde posó con el premio, añadiendo un mensaje para todo el mundo que iba en sintonía con su discurso, en donde expresó: “Solo tengo palabras de agradecimiento para toda la gente de todo el mundo que tanto me apoyó durante mi carrera y a quienes quiero dedicar de manera especial este premio, junto con mi familia que siempre estuvo a mi lado. Este es un Balón de Oro que también quiero compartir con mis compañeros de la Selección, cuerpo técnico, los empleados… Porque sin el Mundial que logramos juntos hubiera sido imposible ganarlo. Felicitaciones a todos los premiados y muchas gracias!“.

Cristiano Ronaldo, un caso contrario al de Mbappé

Lejos de elogiar a Messi por su octavo Balón de Oro, quien supo ser el competidor principal de Leo durante los últimos años se burló del galardón en un comentario de un posteo del periodista español Tomás Roncero. En el mismo, el jornalista dio argumentos por los que Messi no merecía el BdO 2022/23 y el portugués, desde Arabia Saudita, expresó en los comentarios varios emojis de risa, además de darle like a la publicación de Roncero.

Así quedó el top 10 del Balón de Oro 2023

1- Lionel Messi (Inter Miami – Argentina)

2- Erling Haaland (Manchester City – Noruega)

3- Kylian Mbappé (PSG – Francia)

4- Kevin de Bruyne (Manchester City – Bélgica)

5- Rodri (Manchester City – España)

6- Vinicius Jr (Real Madrid – Brasil)

7- Julián Álvarez (Manchester City – Argentina)

8- Victor Osimhen (Napoli – Nigeria)

9- Bernardo Silva (Manchester City – Portugal)

10- Luka Modric (Real Madrid – Croacia)

Los protagonistas que se rindieron ante Messi

Antes que se confirme su octavo Balón de Oro, varios personajes que pasaron por la alfombra roja antes de ingresar al Théâtre du Châtelet dejaron en claro que veían a Leo Messi como el justo ganador del galardón. Entre ellos, Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Dibu Martínez, Eden Hazard, Novak Djokovic, Rodri, Jude Bellingham y tantos más se rindieron a los pies de Leo en la previa de la entrega del galardón.