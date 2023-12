El tremendo look de Messi en el casamiento Carla Roccuzzo, la hermana de Antonela

Es habitual que Lionel Messi y Antonela Roccuzzo participen de diversos eventos multitudinarios, por más privados que resulten. A lo largo del último tiempo, siempre hubo un casamiento o cumpleaños al que asistieron y lo reflejaron en las redes sociales.

A pesar de que la Pulga no sea de los mayores exponentes a la hora de crear contenido para sus perfiles públicos, sí recibe muchísimo aprecio de los fanáticos cada vez que comparte una fotografía, un video o una storie. Pero más allá del rol que ocupen en las RRSS, nos detendremos en el look del capitán de la Selección Argentina.

Carla Roccuzzo, la hermana menor de Antonela, se casó en la noche del sábado 23 de diciembre, pero Messi no se presentó en la capilla rosarina en la que dieron el sí, aunque su esposa y sus tres hijos dijeron presente. Pese a ello, el 10 de Inter Miami llegó para la fiesta, y lo hizo con un look muy particular: camisa blanca, pantalón y saco azul, igual que la corbata, y zapatillas blancas .

Más allá de lo que fue la vestimenta del campeón mundial, hay que destacar que su presencia recién se dio en la fiesta, una vez que ya había terminado la ceremonia en una capilla rosarina. Si bien no se conoció el motivo, todo hace creer que el ex FC Barcelona quiso evitar opacar la celebración de la pareja.

Una vez que Messi llegó a la fiesta, donde también estuvo presente Maximiliano Rodríguez, disfrutó con su familia, sus seres queridos y también con Los Totora, la banda de cumbia pop que fue invitada por Carla y Damián, la reciente pareja que contrajo matrimonio. Una celebración a todo trapo. Y con el capitán mega feliz.

¿Quién es Carla Roccuzzo?

Más allá de ser la hermana de Antonela Roccuzzo, conoceremos la vida de Carla, la menor de las Roccuzzo. Si bien vive en Estados Unidos, igual que su hermana y Lionel Messi, se recibió de cirujana en la Universidad Nacional de Rosario.

Tiempo después, se mudó hacia el país norteamericano para realizar un posgrado, donde terminó conociendo a quien hoy es su esposo: Damián Vanzini. Luego de estar 8 años en pareja, decidieron ir por más y contrajeron matrimonio.