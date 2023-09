Facundo Farías ya comienza a habituarse a compartir el día a día con Lionel Messi, un ídolo del que hace algunos meses atrás, cuando el fútbol argentino lo homenajeó en el predio que tiene AFA en Ezeiza y que ahora lleva su nombre, jamás hubiese imaginado ser compañero.

De aquella jornada de homenaje que tuvo lugar el 25 de marzo y contó con la participación de representantes de todos los equipos del fútbol argentino afiliados a la entidad, el mediocampista de 21 años conserva un recuerdo muy especial por haberse tratado del primer encuentro en persona con quien hoy es el capitán de su mismo equipo.

En aquel momento, Farías no solo aprovechó a tomarse su primera foto con Messi, sino que además le hizo firmar una camiseta de Colón por encargo de la dirigencia, que sin embargo nunca llegó a destino. “Desde el club me mandaron una camiseta y se la hice firmar. Pero me la llevé a mi casa, nunca la devolví. Me la quedé, pero en Colón no me dijeron nada”, confesó en diálogo con Olé.

No es esa la única camiseta que Facundo Farías tiene del mejor futbolista del mundo, porque no ha perdido el tiempo desde su llegada a Inter Miami. “Tengo una de Inter. Se la pedí vergonzoso, pero se la pedí. Y después, cuando salimos campeones, me hice firmar la mía por él y por todos mis compañeros”, contó.

Farías y su adaptación en Miami

A poco más de un mes de su arribo, Facundo Farías ya se volvió un futbolista importante para Inter Miami, equipo al que ya le aportó tres goles. Ese protagonismo coincide con una rápida adaptación al club y la ciudad. “La verdad es que me adapté rápido. Para nosotros los jugadores es más fácil, seguimos con la misma rutina, solo cambiamos de club. Pero ahí es más difícil para la familia, pero vamos llevándola bien”, señaló.

La Selección Argentina, un sueño

Ahora que se dio el gusto de ser compañero de Lionel Messi en Inter Miami, Facundo Farías se ilusiona con poder acompañarlo también a la Selección, aunque aclaró que jamás le pediría que interceda por él. “Ojalá me llegue eso en algún momento. La verdad es que para el jugador representar a Argentina es lo máximo y trabajaré para eso. Es algo que deseo mucho y siempre lo espero, pero soy muy joven, tengo muchos años por delante y espero que me llegue la oportunidad en algún momento”, explicó.

Farías se perfila titular en la final de la US Cup

Siendo poco probable que Messi pueda iniciar como titular la final de la US Cup ante Houston Dynamo, Gerardo Martino tiene en mente formar con Callender; Avilés, Kryvtsov, Miller; Yedlin, Arroyo, Busquets, Cremaschi, Noah Allen; Farías y Leo Campana.