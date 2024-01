FIFA The Best: Erling Haaland es favorito por encima de Lionel Messi y Kylian Mbappé

Lionel Messi va por su tercer premio FIFA The Best (la Pulga, con Robert Lewandowski y Cristiano Ronaldo, es el máximo galardonado), este lunes 15 de enero en Londres. Sin embargo, los medios europeos lo dan como principal favorito a Erling Haaland, quien junto a Kylian Mbappé son los otros dos integrantes de la terna final de la categoría Mejor Jugador.

Es que el noruego fue campeón de la UEFA Champions League, Premier League y FA Cup con el Manchester City. Además, en el plano personal, se llevó la Bota de Oro europea, la Bota de Oro de la Premier League y el doblete de los títulos de Mejor Jugador y Mejor Jugador Joven del certamen de la primera división de Inglaterra.

Por eso, Erling Haaland se perfila para ganar el FIFA The Best Awards este lunes (sería el primero en su carrera), por encima, no solo de Lionel Messi, sino también, incluso, de Kylian Mbappé. Es que tanto el capitán de la Selección Argentina como el delantero francés apenas presentan el título de la Ligue 1 con el París Saint-Germain.

Por otro lado, vale remarcar que otros grandes jugadores quedaron fuera de lo que fue la nomina definitiva, tales son los casos de Julián Álvarez, Marcelo Brozovic (Croacia), Kevin De Bruyne (Bélgica), Ilkaay Gundogan (Alemania), Rodrigo Hernández (España), Khvicha Kvaratskhelia (Georgia), Victor Osimhen (Nigeria), Declan Rice (Inglaterra) y Bernardo Silva (Portugal).

Nominados a Mejor Entrenador y Mejor Portero en los FIFA The Best

Entre otras categorías, las dos que más se destacan son la de Mejor Entrenador; en la que compiten Pep Guardiola del Manchester City, Luciano Spalletti del Napoli (hoy estratega de la Selección de Italia) y Simone Inzaghi del Inter de Milán; y la de Mejor Arquero, que la integran Yassine Bounou de Sevilla (actualmente en Al Hilal), Thibaut Courtois del Real Madrid y Ederson del Manchester City.

Por otro lado, las tres candidatas a ganar el galardón de Mejor Jugadora son: Aitana Bonmati del Fútbol Club Barcelona (ganadora también del Balón de Oro), Linda Caicedo del Real Madrid y Jennifer Hermoso de las Tuzas del Pachuca (en el presente defiende la camiseta de Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León).

¿Cuántas ediciones del FIFA The Best ganó Lionel Messi?

Lionel Messi se llevó dos ediciones de los premios FIFA The Best. La primera fue en 2019 y la segunda en 2022. De esa forma igualó en la cima a Cristiano Ronaldo, ganador en 2016 y 2017, y a Robert Lewandowski, que se llevó el galardón en 2020 y 2021. Completa la tabla de los ganadores Luka Modric que se lo adjudicó en 2018.