El pasado 30 de octubre, Lionel Andrés Messi obtuvo su octavos Balón de Oro. Leo brindó un emotivo discurso en el que recordó a Diego Maradona. Tras recibirlo, el astro argentino atendió a la prensa y tuvo un cruce -entre divertido y con pase de factura- con Ibai Llanos, el reconocido streamer español.

Lionel Messi se colocó los auriculares y del otro lado estaba Llanos quien lo felicitó por su octavo Balón de Oro: “Felicidades y enhorabuena Leo, disfrútalo mucho”. Pero la Pulga aprovechó para pasarle factura por algo que el español había realizado en su canal de Twitch: “Gracias, gracias. Igual estoy enojado con vos, no me gustó lo que hiciste el otro día”.

“¿De qué”, consultó Ibai y Messi respondió: “Eso de que me mandaste mensaje y se lo leíste a todo el público. No te voy a contestar más ahora, porque hacés todo público. No tenés privacidad vos. Yo te contesté bien, de buena onda, y vos me leés adelante de todos”.

Todo terminó entre risas

“Lo pixeleé igual “, dijo Llanos y el 10 le retrucó: “No lo mostraste pero lo dijiste, dijiste lo que te había puesto. La próxima no te contesto más. Te clavo el visto la próxima”. De inmediato, Iba cambió el tema: “¿Qué significa para ti este Balón de Oro?”, consultó Ibai y la Pulga le respondió con una chicana para cambiar el clima: “Si, cambiame de tema, hijo de puta, ja”.

¿Qué premio puede ganar Messi?

La situación entre Lionel Messi e Ibai Llanos fue nominada a los premios ESLAND en la categoría “Enfado del año”. Al ser un premio que vota el público, muy probablemente sea el ganador en esa terna. No caben dudas que fue un gran momento entre el mejor jugador del mundo y uno de los streamers más importantes de todos. La entrega de los premios será el 17 y 18 de febrero.

¿Qué son los premios ESLAND?

El streamer español The Grefg fue el creador de estos premios que llevan dos ediciones hasta el momento y es básicamente la entrega de premios -como los Oscar o en Argentina los Martín Fierro- para los creadores de contenido de España, Latinoamérica y Andorra (de allí viene el nombre ESLAND). En este 2024, los premios se entregarán en Andorra tras ya haber sido organizados en España y en México.