Lionel Messi se unió a Inter Miami a mitad de 2023, junto con otros ex compañeros que tuvo en FC Barcelona como Sergio Busquets y Jordi Alba. En este mercado, quedó confirmado otro ex Barça como Luis Suárez en el conjunto de las Garzas. Y ahora, suena un nuevo ex jugador del conjunto catalán que podría llegar al último campeón de la Leagues Cup.

Se trata de Philippe Coutinho, futbolista que actualmente está a préstamo en el Al Duhail de Qatar hasta junio de 2024. Su pase pertenece a Aston Villa, club que le buscaría una salida definitiva en el próximo mercado de verano. Sin embargo, podría encontrar una solución gracias al club de la MLS.

Inter Miami pretende el fichaje de Philippe Coutinho, según adelantó el periodista Ekrem Konur y confirmó Goal. El brasileño llegó hace cuatro meses al conjunto qatarí, pero podría encontrar salida tras sólo 11 partidos. También fue sondeado por clubes de Turquía para un posible movimiento en enero.

¿Reencuentro entre Messi y Suárez con Philippe Coutinho?

Philippe Coutinho supo jugar con todos los jugadores de Barcelona que están actualmente en Inter Miami, es decir, Lionel Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba. Desde el arribo de Leo, han sonado otros nombres relacionados con el Barça para llegar al conjunto del estado de la Florida como Sergi Roberto o Ivan Rakitic.

Cabe recordar que el brasileño de 31 años llegó a Barcelona desde Liverpool en enero de 2018 a cambio de 135 millones de euros, siendo uno de los dos fichajes más caros de la historia del club (junto a Ousmane Dembélé que fichó al mismo precio desde Borussia Dortmund). Sin embargo, fue uno de los grandes fiascos de mercado del conjunto catalán, ya que nunca pudo afianzarse y estuvo a préstamo en Bayern Múnich y en Aston Villa.

Coutinho jugó más partidos junto a Luis Suárez, ya que, además de jugar en Barcelona, también estuvieron juntos en Liverpool entre los años 2013 y 2014. En total, con el uruguayo, compartieron cancha en 106 partidos (41 con Liverpool y 65 con el Barça). El brasileño marcó ocho tantos de pase del ‘Pistolero’, mientras que éste anotó siete con asistencia del ex Vasco da Gama.

En tanto, con Lionel Messi, Coutinho jugó un total de 74 partidos, pero la conexión no fue para nada buena. Leo apenas marcó tres tantos tras asistencia de Philippe, mientras que éste anotó otros tres de pase del argentino. Este es uno de los motivos por los que el brasileño no rindió como se esperaba.

Inter Miami busca un mediocampista con llegada y un defensor

En Inter Miami están en la búsqueda de algunos futbolistas en puestos puntuales. En cuanto a mediocampistas, Philippe Coutinho pasaría a ser opción, luego de que sonó con fuerza el nombre de Cristian Medina, una de las jóvenes figuras de Boca Juniors. Al final, desde el club estadounidense no fueron a fondo por el oriundo de Moreno, ya que el ‘Xeneize’ pide 15 millones de dólares por su salida.

Desde el campeón de la Leagues Cup también sondean un defensor central debido a la reciente salida de Kamal Miller. Preguntaron la situación de otro futbolista de Boca, Marcos Rojo, cercano a Lionel Messi y Gerardo Martino, pero también recibieron respuesta negativa.

Además de la llegada de Luis Suárez, Inter Miami estaría cerca de anunciar el fichaje del polivalente Julian Gressel, según adelantó el periodista Tom Bogert. El mediocampista viene de ser campeón con Columbus Crew, aunque quedó libre. Así, las Garzas no tuvieron que pagar fichaje.