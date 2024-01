Lionel Messi no jugará la US Open Cup con el Inter Miami por una decisión de la MLS

La Major League Soccer, por una cuestión de calendario, determinó que, a partir del 2024, los equipos que conforman su torneo principal no participarán de la US Open Cup, la competencia más añeja del fútbol de los Estados Unidos (se juega desde 1914). De esta forma, el Inter Miami de Lionel Messi, finalista de la edición 2023, no jugará de la copa nacional.

Es que en el país norteamericano se puso en discusión la cantidad de compromisos que debían afrontar los futbolistas, a partir de la inclusión de la Leagues Cup, el certamen que enfrenta a todos los componentes de la MLS y de la Liga MX. Por eso, para alivianar las exigencias, la US Open Cup la disputarán clubes de la MLS NEXT Pro, que sería la segunda categoría.

Por consiguiente, las fases de dieciseisavos y octavos de final, destinadas para disputarse entre el 7 y el 22 de mayo próximos, no contarán con la presencia del Inter Miami de Lionel Messi. Por esta cuestión, el capitán de la Selección Argentina llegará un tanto más descansado a la Copa América que se disputará en los Estados Unidos desde el 20 de junio al 14 de julio.

Los objetivos de Lionel Messi con el Inter Miami en 2024

Lionel Messi tiene dos objetivos principales con el Inter Miami en el 2024. Por un lado, la liga de la Major League Soccer. Desde su fundación (29 de enero del 2018), el conjunto del estado de Florida nunca pudo ganarlo. En tanto que, por el otro, los de Gerardo Martino se lanzarán a adjudicarse de la Copa de Campeones de la Concacaf.

Este campeonato internacional le otorgará al Inter Miami la chance de jugar la Copa Mundial de Clubes de los Estados Unidos 2025 y la nueva edición de la Copa Intercontinental (la disputarán los campeones de cada una de las federaciones). Además, también se debe presentar nuevamente en la Leagues Cup y en la nueva Copa Interamericana donde enfrentará al Club León, Fluminense y Liga de Quito.

Los objetivos de Lionel Messi con la Selección Argentina en 2024

El propio Lionel Messi dijo que ve en la Copa América el principal objetivo de su 2024. El capitán de la Selección Argentina quiere mantener lo cosechado desde el 2021 cuando derrotaron a Brasil en el Estadio Maracaná. De ahí en más se dio la consagración en la Copa de Campeones de la Conmebol – UEFA y en la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Asimismo, si la Argentina Sub 23, que conduce Javier Mascherano, logra quedarse con uno de los dos cupos que otorga la Conmebol mediante los Juegos Preolímpicos para París 2024, los Juegos Olímpicos pueden ser la otra gran meta para Leo en este año que acaba de comenzar. Tranquilamente podría ser citado para que ocupe una de las tres plazas que la Albiceleste tendría para futbolistas mayores.