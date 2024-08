Desde la final de la Copa América, el 10 no volvió a tener actividad.

La última presentación de Lionel Messi fue el domingo 14 de julio en la final de la Copa América, donde la Selección Argentina se quedó con el certamen tras derrotar a su par de Colombia. A partir de allí, Gerardo Martino buscó su recuperación para que pueda volver a las canchas con la camiseta de Inter Miami.

Si bien no fue convocado a la doble jornada de Eliminatorias CONMEBOL para que la Albiceleste enfrente a Chile y también al seleccionado al que le ganó el certamen continental, la recuperación de Messi viene en óptimas condiciones. Pero los detalles salieron de las palabras del Tata Martino.

En diálogo con Olé, el entrenador rosarino se refirió al estado físico del 10, quien “tiene momentos que trabaja con los preparadores físicos, con la parte médica inclusive, monitoreado, porque todavía obviamente no tiene el alta médica”. Pero también destacó que “hay parte de los entrenamientos donde nosotros tratamos, los que son menos riesgosos, de involucrarlo con el grupo”.

Respecto a lo que será su regreso a las canchas, el ex DT de FC Barcelona y Newell’s Old Boys no pudo afirmar cuándo será, pero “obviamente esto cada vez está más cerca”. A lo que completó: “No puedo dar una opinión respecto a la cantidad de días, pero cada día se lo nota mejor”.

Lionel Messi aún no está recuperado de su lesión. (Getty Images)

La importancia de Messi en el vestuario de Inter Miami

Días atrás fue el paraguayo Matías Rojas el encargado de destacar la importancia que ha tenido Lionel Messi incluso sin poder aportar al equipo desde dentro del terreno de juego a su regreso de la participación con la Selección Argentina en la Copa América.

“Leo está siempre, observa todo. Habla antes del partido. Está pendiente de qué pasó, por qué. Y siempre da su punto de vista. Obviamente para nosotros, como decimos en Paraguay, es palabra santa. Estamos orgullosos de estar ahí adentro, disfrutando”, señaló el mediocampista que en ausencia del argentino se puso al hombro un rol determinante en la generación de juego.

Y agregó: “A veces lo naturalizamos, pero como siempre digo, y no me voy a cansar de decirlo, compartimos el día a día con el mejor jugador de la historia del fútbol. No hay palabras para explicar lo que uno vive a diario con él. Estoy muy feliz y agradecido por el aprendizaje”.

