Inter Miami vs. Charlotte: por qué Copetti NO jugará contra Messi por la Leagues Cup

Inter Miami ya conoce a sus rival para los cuartos de final de la Leagues Cup: será Charlotte FC, que por la noche del lunes eliminó a Houston Dynamo dando vuelta el resultado en dos minutos (goles a los 80′ y 81′). El cruce será este viernes con horario a confirmar.

Así como ya le tocó cruzarse a Thiago Almada y a Alan Velasco, había mucha expectativa por un mano a mano entre Leo y Enzo Copetti. Sin embargo, el delantero no será de la partida en estos cuartos de final debido a que se encuentra lesionado.

El ex goleador de Racing no disputó ninguno de los partidos del Charlotte en esta competencia y este viernes no será la excepción. Habrá que ver si se encuentran en la MLS, ya que los equipos volverán a verse las caras en el primer partido cuando se reanude esa competencia.

Los números de Copetti en Charlotte FC

Copetti jugó 18 partidos desde su llegada al fútbol de los Estados Unidos. Desde entonces, convirtió cinco goles y dio una asistencia.

