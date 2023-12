Una vez más quedó demostrada la buena relación que construyeron a pesar de las adversidades. La apuesta del PSG por tener a Lionel Messi, Kylian Mbappé y Neymar, no resultó como esperaban, pero eso no impidió que el jugador francés volviera a reconocer la grandeza del jugador argentino con la respuesta perfecta a lo que puede hacer en una cancha de fútbol.

¡Esas son palabras mayores! En una decisión inesperada, Leo Messi dejó al FC Barcelona tras jugar en el primer equipo del 2004 al 2021. Uno de los mejores jugadores de la historia pasaba a ser agente libre y PSG no dudó en firmarlo con un contrato por dos años y un salario anual de unos $35 millones de euros.

“¡Nunca lo imaginé viniendo aquí! Es uno de los pocos jugadores que pongo en la categoría de ‘imposible para mi jugar con él’. Para mí él nunca se iba a ir del Barcelona. Estoy saboreando cada momento junto a él. No puedes olvidar que sigue siendo un privilegio. Es alguien a quien le encanta el fútbol. Habla con todos, intenta integrarse a su manera, aunque sea un poco tímido. Pero no es tímido en el campo”, le dijo Kylian Mbappé en octubre de 2021 al diario L’Équipe sobre la llegada de Messi al PSG.

Lionel Messi decidió no extender el contrato una temporada más con el París Saint-Germain y dejó el equipo francés tras registrar 32 goles, 34 asistencias y 2 títulos de la Ligue 1 en 75 partidos. Mbappé fue claro sobre la salida de Leo con lo dicho al diario ‘La Gazzetta dello Sport’ en junio de 2023. ¡No le gustó nada como trataron al jugador argentino!

“Estamos hablando de potencialmente el mejor jugador de la historia del fútbol. Nunca es una buena noticia cuando alguien como Messi se va. Personalmente, no entiendo por qué tanta gente estaba aliviada por su salida. Estamos hablando de Messi. Necesita ser respetado, y en cambio no recibió el respeto que merecía en Francia“, le dijo Mbappé a ‘La Gazzetta dello Sport’ y el nuevo elogio perfecto estaba por llegar.

Mbappé y la respuesta perfecta a lo que Messi puede hacer en una cancha

En vísperas a lo que será la entrega de los premios Globe Soccer Awards, que se entregan por el Consejo de Deportes de Dubái el viernes 19 de enero de 2024, se recordó y publicó en X (Twitter) la respuesta perfecta que Kylian Mbappé dio sobre lo que puede hacer el capitán de la Selección Argentina e Inter Miami en una cancha de fútbol: “Messi lo puede todo en el campo”.

Los elogios entre Lionel Messi y Mbappé tras el Balón de Oro 2023

Leo Messi ganó el octavo Balón de Oro en la edición 2023 del premio que entrega la Revista France Football y las palabras hacia Kylien Mbappé no se hicieron esperar: “No me quiero olvidar de Haaland y de Kylian que tuvieron un año increíble tanto a nivel individual como colectivo. Haaland teniendo un año espectacular, consiguiendo todo y no tengo dudas que en los próximos años se van a hacer con este premio“. ¿La respuesta de Mbappé? Felicitar a su excompañero con el siguiente mensaje en Instagram: “Felicidades Leo por tu premio. Tú lo mereces”.