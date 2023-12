La premisa que los torneos se empiezan a jugar desde que se realiza el sorteo tiene un argumento más a favor. En esta ocasión, la Selección Argentina salió bien parada tras definirse los grupos de la Copa América 2024. ¡Y no solo eso! Lionel Messi recibió una gran noticia para no retirarse del combinado nacional después de esta competición.

No se trató de la continuidad de Lionel Scaloni como entrenador de Argentina, ese tema sigue sin resolverse. El retiro de Leo Messi de su seleccionado empezó a ser un tema a debatir casi que diariamente luego de que el jugador argentino ganara el Mundial de Qatar 2022. Por ahora, esto no pasa por la mente del ’10’ de Inter Miami, pero la Copa América jugará un papel fundamental en esta decisión.

“Todavía no lo pienso, te soy sincero. A mí me gusta jugar, disfruto de estar con una pelota dentro de la cancha, de competir, los entrenamientos. No sé cuánto más voy a jugar, pero creo que intentaré aprovechar hasta que pueda”, le confesó Messi a Apple TV en agosto de 2023. ¡Uf! Respiro de alivio para toda Argentina, pero no hay que dormirse en los laureles y Nicolás Tagliafico lo tiene claro.

El compañero de Lionel Messi en la Selección Argentina le confesó al diario La Nación la clave para que Leo no se retire del combinado nacional: “Ganar la Copa América del año que viene. Si no ganábamos el Mundial de Qatar, él se iba. Pero lo logró y quiere disfrutar de estos meses. Pero si vamos a Estados Unidos y ganamos la Copa América, va a tener ganas de seguir”. Sobre este tema iba a ser la gran noticia para Leo.

El amor de Messi por Argentina volvió a quedar demostrado con la confesión que hizo en la serie ‘Campeones’, de Star+: “Ahora mismo sólo puedo pensar en llegar a la Copa América (2024), estar en muy buenas condiciones y jugarlo. Volver a pelear por el título como siempre lo hicimos e intentar volver a ser campeones. Sólo el tiempo dirá si llego al Mundial o no”. Y el sorteo le hizo un guiño a Leo y compañía.

La gran noticia que recibió Messi para no retirarse de la Selección Argentina

El sorteo de la Copa América 2024 se llevó a cabo el 7 de diciembre de 2023 y en la previa ya se sabía que Argentina solo se podía encontrar con Brasil en una hipotética final. Primera parte de la gran noticia. Luego, Uruguay quedó ubicada en el Grupo C, la parte inferior del cuadro, por lo que tampoco se encontrara con lo argentinos hasta la final. Segunda parte de la gran noticia. La Selección Argentina evitó a los dos rivales más fuertes de Sudamérica, se le abrió aún más la puerta para revalidar el título y, por ende, darle más argumentos a Leo Messi para que no se retire del combinado nacional.

Scaloni respondió si habló con Messi sobre su continuidad como DT de Argentina

Luego de poner en duda que seguiría como DT de la Selección Argentina tras la histórica victoria contra Brasil el 21 de noviembre de 2023, Lionel Scaloni asistió al sorteo de la Copa América 2024. El entrenador atendió a los medios de comunicación después de conocer a sus rivales y respondió si habló con Leo Messi sobre las dudas que tiene de continuar en su cargo: “Hable en el vestuario después del (partido en el) Maracaná. Quedé en volver a hablar, lógicamente porque aparte es el capitán, y tengo una gran relación con él“.