La indignación que generó en Hong Kong que Lionel Messi no disputará ni un solo minuto del encuentro de pretemporada en que Inter Miami se impuso 4-1 a un selectivo local, cuando un día antes había llenado el estadio con fanáticos que asistieron a verlo en un entrenamiento abierto, en Japón encendió una señal de alarma en la previa del amistoso que se celebrará este miércoles entre el equipo estadounidense y Vissel Kobe.

En la conferencia de prensa que brindó desde Tokio el mejor futbolista del mundo, ocho veces ganador del Balón de Oro, se reiteraron las consultas sobre su actual forma física y las posibilidades de que participe del partido. En ese sentido, dijo haber evolucionado de su molestia en el abductor, aunque remarcó que seguirá cuidadosamente su evolución.

“Hoy a la tarde vamos a entrenar. La verdad es que tengo muy buenas sensaciones a comparación de días atrás y, dependiendo de cómo vaya, veré si juego. Si soy sincero, todavía no sé si podré o no, pero me siento muchísimo mejor y con muchas ganas de poder hacerlo”, expresó Messi.

Messi explicó que terminó el primero de los dos partidos disputados en Arabia Saudita, ante Al Hilal, con el abductor cargado, sin que llegara a tratarse de una lesión. Y que los minutos que ingresó sobre el final del encuentro ante Al Nassr fueron exclusivamente para ver cómo respondía. En relación a la ausencia en Hong Kong, que generó un enorme descontento entre fanáticos que pidieron un “reembolso” de dinero en pleno partido, agregó: “Habíamos tenido un entrenamiento a puertas abiertas del que salí por la cantidad de gente que había. Después, son cosas del fútbol. A cualquiera le puede pasar tener una lesión. A mí me tocó en Hong Kong y no pude estar”.

Sin llegar a disculparse, pero entendiendo el fastidio de los fanáticos, el argentino dijo que para él fue una lástima no poder participar del encuentro que significó el primer triunfo de Inter Miami en su gira de pretemporada. “Siempre quiero estar, más cuando se trata de este tipo de partidos en los que viajamos tan lejos y en los que la gente está tan ilusionada”, manifestó.

La temporada oficial como prioridad

Que Lionel Messi no haya querido arriesgar más de la cuenta en la gira de pretemporada de Inter Miami tiene mucho que ver con la proximidad del inicio de la temporada oficial a la que apunta todos los cañones. “Venimos haciendo una gira de muchos partidos seguidos, de muchos viajes y muchos cambios horarios. Para nosotros lo importante es el día 21 de febrero, donde empieza la liga, donde jugamos por los puntos”, aseguró.

¿Cuándo y dónde ver Vissel Kobe vs. Inter Miami?

El encuentro que Inter Miami disputará en Tokio ante el Vissel Kobe, donde jugó su amigo Andrés Iniesta, está programado para este miércoles desde las 7 de la mañana, hora argentina, y podrá seguirse en vivo y en directo por Apple TV.