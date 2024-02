Lionel Messi se convirtió en la preocupación principal del Inter Miami en la pretemporada que está realizando en Asia. Es que la Pulga apenas participó 8 minutos del duelo con el Al Nassr (ingresó para cumplir con el compromiso comercial de un espectáculo en el que tampoco estuvo Cristiano Ronaldo, también ausente por lesión) y ni siquiera asomó en el amistoso con el Hong Kong XI en China.

A este ritmo, también es duda para aparecer contra el Vissel Kobe este miércoles en el Estadio Nacional de Tokio (iniciará a las 7 am de Argentina). Con lo cual, ya empieza a hacer sonar las alarmas del cuerpo técnico de Gerardo Martino que teme que Leo no llegue en óptimas condiciones al comienzo de la Major League Soccer (el debut será el 21 de febrero frente al Real Salt Lake).

Sin embargo, en las últimas horas trascendió un primer diagnóstico de la dolencia que viene marginando a Lionel Messi de la pretemporada del Inter Miami y, en principio, no debería demandarle muchos días más para reponerse, porque, al parecer, solo sería una inflamación en el aductor. Es decir, este contratiempo lo superaría solo con un poco más de reposo.

En ese mismo sentido, la sensación, hoy domingo 4 de febrero, es que en Japón, por lo menos, tampoco será desde la partida. Además, en el horizonte ya se vislumbra el cruce con Newell’s Old Boys que, claramente, será especial para el capitán de la Selección Argentina por el lugar que ocupa en su corazón la Lepra. No obstante, su presencia tampoco está garantizada.

Newell’s especula con poder ver a Lionel Messi 45 minutos con la camiseta rojinegra

Newell’s Old Boys está realizando gestiones para que Lionel Messi juegue 45 minutos para el equipo que actualmente dirige el uruguayo Mauricio Larriera, en el amistoso pautado contra el Inter Miami para el viernes 15 de febrero. Según Miami Herald, la directiva del conjunto de Florida no se opone, pues su tendencia sigue siendo la de darle la oportunidad a Leo para que tome las decisiones que más cómodo le sienten. No obstante, los auspiciantes podrían ser la traba para que Leo cambie la camiseta aunque se trate de solo un ratito.

¿Cuándo debuta el Inter Miami por la MLS?

El Inter Miami ya tiene claro cómo será su calendario en la Major League Soccer. Tras el encuentro con Newell’s Old Boy, que será el último para su preparación, el Inter Miami se medirá al Real Salt Lake el miércoles 21 de febrero en uno de los encuentros correspondientes a la primera jornada de la Conferencia Este del certamen de la primera división del fútbol estadounidense.

Por otro lado, entre el 5 y el 7 de marzo disputará la ida de los Octavos de Final de la Champions League de la Concacaf (la vuelta se llevará a cabo entre el 12 y el 14 del mismo mes). El rival saldrá del repechaje que deben afrontar el Naschville vs. Moca FC de República Dominicana (instancia ida y vuelta a desarrollarse entre el 6 y 29 de febrero).