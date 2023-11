Esta semana Lionel Messi volvió a hacer historia, ya que ganó el octavo Balón de Oro de su carrera, logrando así sacarle tres de diferencia a su inmediato perseguidor, Cristiano Ronaldo, y dándole un broche de oro a una temporada en la que cumplió su sueño de ganar el Mundial.

Días después de ser galardonado con esta distinción al mejor jugador del mundo, el capitán de la Selección Argentina volvió a ser noticia, pero esta vez por una anécdota que contó el actor argentino, Ricardo Darín, durante su estadía en Barcelona hace unos años.

En diálogo con el programa español, El Hormiguero, Darin contó una anécdota que tiene a Messi como protagonista, en la que afirma que lo salvó: “Messi una noche en Barcelona nos salvó porque no había ningún transporte. Era pleno invierno, un martes o miércoles a la noche tarde. No se veía un taxi ni nada, no había nadie en la calle”, comenzó.

“Para colmo ese día yo lo había defendido en una radio discutiendo con un periodista deportivo. Cuando nos fuimos, la chica que me acompañaba de prensa se había quedado pensando porqué lo había defendido tanto si no éramos tan amigos”, siguió con su relato de la historia.

Y cerró: “Estábamos juntos en el Boulevard de Paseo de Gracia, frena un auto y me dice: ‘¡Ricardo!’. Era Messi que estaba en el auto. Ella me miró como pensando que era una brujería”.

Los premios que ganó Ricardo Darín

A lo largo de su carrera, el actor de 66 años fue reconocido en más de una oportunidad, ganando entre otras cosas el Premio Goya a mejor participación masculina principal en 2016, 6 Premios Cóndor a mejor actor, 2 Premios Sur a mejor actor protagónico y 5 Premios Konex, entre otras cosas.

La relación de Darín con Maradona

El actor tuvo relación con los dos máximos exponentes del fútbol argentino. Con Diego, específicamente, Darín confesó: “Nos hicimos muy amigos durante mucho tiempo, pero alguna vez sufrimos muchas idas y venidas”. Y agregó, en el día que Diego hubiera cumplido años: “Nos peleábamos, nos perdonamos, nos peleamos, nos perdonamos. Hoy cumpliría 63 años”.

Messi homenajeó a Maradona en el Balón de Oro

Finalizando su discurso luego de consagrarse como el mejor jugador del mundo por octava ocasión en su carrera, el astro argentino se tomó un minuto para homenajear a Diego Armando Maradona, ya que la ceremonia se celebró el día en el que hubiera cumplido 63 años.

“Quiero hacer la última mención a Diego, hoy es su cumpleaños y no hay mejor lugar para recordarlo que acá con todos estos futbolistas, como le gustaba a él. Donde quiera que estés, feliz cumpleaños Diego. Esto también va para vos, lo comparto con vos”, comentó.