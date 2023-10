Sin Lionel Messi en cancha, Inter Miami volvió a demostrar varias falencias a la hora de generar juego y se llevó un baile de su visita a Chicago. Derrota por 4-1 que lo dejó complicado de cara a la clasificación a los playoffs y que mostró a un golpeado Martino.

Con la necesidad de ganar los tres encuentros que le quedan para poder tener alguna oportunidad, el Tata Martino fue muy sincero en la conferencia de prensa posterior y sorprendió a todos: “Me voy con la tristeza de que nuestras chances se van esfumando. Ya no dependemos de nosotros“.

A cinco de New York City, el último clasificado a los playoffs, con nueve en juego mientras los del NY solo tienen la chance de sumar seis, Martino reconoce que Inter ya no depende de si mismo: “Ya no dependemos de nosotros. Pueden existir oportunidades si otros resultados nos ayudan”.

Sumado a que necesita una gran ayuda, el Tata fue muy crítico con sus dirigidos y consideró que “es el momento en el que tenemos peor rendimiento del equipo“. Situación que lo deja muy mal parado pensando en que “tenemos que ganar tres partidos”.

La tranquilidad de Martino pese al mal momento de Inter Miami

Sin embargo, pese a que la competencia se terminaría muy rápido para Inter Miami, Gerardo Martino se mostró muy tranquilo ya que admitió que “siempre pensé que estos seis meses iban a ser cuestión de dar forma al equipo”.

De esta manera, el DT de Inter Miami comentó que el gran objetivo era preparar el equipo para lo que se viene en el futuro: “la idea era dar a conocer al club para tener un excelente 2024″

Gerardo Martino habló sobre la vuelta de Messi

Sumado al difícil momento que atraviesa su equipo, Martino habló de Lionel Messi y su vuelta al once: “Está más cerca de volver a jugar. Como dijimos, evaluaremos mañana y el viernes para ver si está en condiciones“, comentó.