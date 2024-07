Antes de disputar su décima final con la Selección Argentina, incluyendo su etapa en juveniles, Lionel Messi dejó nuevas revelaciones sobre su presente personal y el del equipo que conduce Lionel Scaloni, conmovido por saber que se tratará de la despedida de Ángel Di María, uno de sus socios predilectos, y entusiasmado por sentirse mucho mejor desde lo físico que en sus últimas presentaciones.

“En la final me voy a encontrar mejor. Con Canadá me sentí muy bien desde lo físico. Con Chile me pasó lo del aductor y ya no jugué cómodo. Ya estaba frenado, me molestaba a la hora de hacer pie o movimientos laterales. Y con Ecuador llegué justo también. Bien de la lesión, pero tenía eso en la cabeza de que algo tenía. El último ya perdí el miedo, me encontré mejor y creo que estos días que pasaron después van a hacer que para la final me encuentre todavía mejor“, expresó el capitán en diálogo con Marcelo Benedetto, para DSports.

A horas del duelo ante Colombia que se celebrará en el Hard Rock Stadium de Miami, ciudad en la que reside desde que tomó la decisión de continuar con su carrera en la MLS, Messi reconoció también que las molestias físicas que sintió lo llevaron a cambiar su forma de afrontar y vivir una nueva Copa América, que ni él sabe si será su último gran torneo con la Selección.

“En estos momentos no me gusta pensar más allá… estoy disfrutando y viendo el día a día, lo que me pasa y lo que vamos consiguiendo. Tuve una etapa muy grande en la Selección, donde sufrí porque no se daban los resultados. La pasábamos mal. Ahora disfruto el día a día. Será hasta cuando tenga que ser, hasta que yo sienta que no da para más. En esta Copa América llegaba bien y la lesión me hizo cambiar los planes. No fue como yo esperaba o deseaba. Ahora tenemos la oportunidad de jugar otra final. Disfrutándola y con la responsabilidad de dar el máximo para poder conseguirlo”, manifestó.

Messi espera que Di María pueda despedirse con otro título.

Un último deseo para Di María

Conmovido por saber que será el último partido de Ángel Di María con la Selección Argentina, sensación que ya había expresado en el vestuario en la previa del partido ante Canadá para alentar a sus compañeros a regalarle la posibilidad de disputar una nueva final, Lionel Messi expresó un deseo de despedida para su socio de tantos años.

“Fideo tiene todo muy decidido y no hay nada que lo mueva. Quien te dice que se despide metiendo otro gol en una final, como lo hizo en todas las últimas que jugó. Sería extraordinario”, manifestó ilusionado con la oportunidad de hacer efectiva la defensa del título conquistado en 2021.

Si hay penales, confía en Dibu

Aunque tanto Lionel Messi como la amplia mayoría de los integrantes de la Selección Argentina esperan que la final ante Colombia se resuelva de manera favorable y durante el tiempo de juego reglamentario, Messi dejó en claro que si el destino vuelve a llevarlos a los penales tienen razones suficientes para envalentonarse. “En los penales, teniendo al Dibu ya no es suerte. Sabés que uno o dos te agarra y eso es una gran ventaja”, le dijo a DSports.