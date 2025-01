"Nunca vi una diferencia tan grande entre un jugador y el resto. No importaba lo que hiciéramos, Messi siempre era el mejor"

Día que pasa, día en el que la leyenda de Lionel Messi como el mejor jugador en la historia del fútbol, se agiganta. Y son los jugadores de élite, sus contemporáneos, aquellos a los que le tocó enfrentarlo -y también compartir equipo- quienes destacan cada vez que pueden, que el astro argentino es el mejor de la historia.

Ésta vez, le tocó el turno a Frenkie De Jong, quien fuera compañero de Messi en su llegada al Barcelona, apenas un año y medio antes de la partida del argentino al PSG, luego de los conflictos con la directiva culé. El mediocampista neerlandés brindó una entrevista en la que no hizo más que llenar de elogios a Leo.

De Jong le confesó al medio de su país, Voetbal International, que nada ni nadie es comparable con Messi. “Nunca había visto una diferencia tan grande entre un jugador y el resto. Hiciéramos lo que hiciéramos en los entrenamientos, Messi siempre era el mejor”, admitió.

Messi y De Jong compartieron plantel en Barcelona entre 2019 y 2020.

“Ve soluciones en el campo que tú, como entrenador, no puedes pensar de antemano”, explicó el futbolista de 27 años. A De Jong luego le tocó enfrentar a Messi en aquel Argentina vs. Países Bajos en los Cuartos de Final del Mundial Qatar 2022, que resultó en una victoria argentina por penales, en otra notable actuación de Messi con aquel recordado pase gol a Molina y el gol de penal con celebración para Louis Van Gaal.

Messi dio una de sus mayores exhibiciones en Qatar vs. Países Bajos.

De Jong admitió que piensa en dejar Barcelona y estar decepcionado por la falta de títulos

Frenkie De Jong no se limitó únicamente a hablar de Lionel Messi en su entrevista con VI. El mediocampista, que aún tiene contrato con Barcelona por una temporada y media más, admitió que piensa en salir del club a pesar de vivir una gran vida en territorio catalán.

De Jong reconoció estar decepcionado y piensa en salir del club.

“La gente piensa que quiero quedarme en Barcelona para siempre porque la vida fuera del fútbol es buena aquí. Es buena, pero eso es menos importante que lo que sucede en el campo. Si siento que no puedo contribuir lo suficiente, o si el equipo no puede competir, me iría”, reconoció De Jong.

Frenkie admitió también que los tres títulos ganados en estos seis años tienen sabor a poco. “Tengo que admitir que cuando fiché por el Barcelona no me imaginaba ganar sólo una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa después de 4 años. Esperaba al menos el doble, así que eso me decepciona“, declaró.

De Jong es uno de los capitanes del plantel de Hansi Flick y acaba de recuperarse de una dura lesión en su tobillo. Sin embargo, sus palabras hacen indicar que está pensando en una salida del club, por lo que habrá que ver cómo estas declaraciones caen en el plantel y en la directiva del club.