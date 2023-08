En Cincinnati, equipo que enfrentará al Inter Miami en las semifinales de la US Cup, también hay un futbolista que el 18 de diciembre de 2022, al igual que Lionel Messi, celebró el tercer título mundial de la Selección Argentina en el estadio de Lusail.

Se trata de Luciano Acosta, exjugador de Boca que no formó parte de la convocatoria de Lionel Scaloni pero fue invitado por su amigo Leandro Paredes para ser parte de una jornada inolvidable, de la que entre otros grandes recuerdos se llevó una foto con el gran capitán, ambos vestidos de celeste y blanco.

Este miércoles, el mediocampista se reencontrará con Lionel Messi en las semifinales de la US Cup y ya avisó que finalizado el encuentro será quien se quede con su camiseta. Antes de eso, hará lo posible por propinarle la primera derrota desde su llegada a Inter Miami, por el bien de su propio equipo.

“Va a estar difícil, pero tengo mucha confianza en el grupo y de formar parte de este equipo. Nos está yendo muy bien este año y ojalá se nos dé este resultado a nosotros. Va a ser un partido muy lindo y muy peleado”, expresó sobre el encuentro que tiene revolucionado a todo Cincinnati.

Ya haciendo una referencia especial a su ídolo futbolístico, se despachó con un elogio que lo define por completo: “Tienen al 10 que hace posible lo imposible”, aseguró. Y agregó: “Lo disfrutaremos mucho. Se nota que jugamos contra él por todas las entradas que ya me pidieron”.

Messi volvió a hablar de su retiro

En diálogo con la prensa oficial de la MLS, Lionel Messi volvió a ser consultado respecto al retiro profesional. “Todavía no lo pienso, sinceramente. A mí me gusta jugar, disfruto de estar con una pelota adentro de la cancha, competir, el entrenamiento. No sé cuánto más voy a jugar, pero creo que intentaré aprovechar hasta que pueda, hasta que esté bien y después veré“, señaló.

¿Cómo ver los partidos de Messi en Inter Miami?