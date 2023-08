En nada más que siete partidos desde su arribo, Lionel Messi ya logró coronarse campeón de la Leagues Cup con Inter Miami, siendo además el máximo goleador de la competencia. Así, pagó con fútbol la revolución que había generado en los Estados Unidos con su sola presencia.

Este mismo miércoles, el capitán de la Selección Argentina se embarca a un nuevo objetivo disputando las semifinales de la US Cup ante Cincinnati y ya el sábado 26 disputará ante New York Red Bull su primer partido en la MLS, donde tiene el gran desafío de ayudar al equipo de abandonar la última posición de su conferencia y clasificar a instancias de playoffs.

Mientras busca seguir tachando objetivos, Lionel Messi concedió una entrevista a la prensa oficial de la MLS en la que volvió a ser consultado sobre el retiro. En su respuesta, dio un fundamento más por los que entre otras ofertas para la continuidad de su carrera se inclinó por la de Inter Miami.

“Todavía no lo pienso, sinceramente. A mí me gusta jugar, disfruto de estar con una pelota adentro de la cancha, competir, el entrenamiento. No sé cuánto más voy a jugar, pero creo que intentaré aprovechar hasta que pueda, hasta que esté bien y después veré“, empezó diciendo.

Y agregó: “Hoy lo más importante es disfrutar de lo que queda, sea lo que sea, poco o mucho, disfrutarlo al máximo como estoy haciendo. Disfrutar de cada momento porque esto ya no vuelve”.

¿Cómo ver los partidos de Messi en Inter Miami?

Los encuentros de la Major League Soccer y los torneos que dispute el equipo de Lionel Messi se ven en vivo y en exclusiva por Apple TV. Aunque en este caso, la transmisión será por parte de TyC Sports.

Messi va por otra final en la US Cup

Tras quedarse con la Leagues Cup, el equipo de Lionel Messi tendrá el próximo miércoles 23 de agosto las semifinales de la MLS Cup en donde deberá cruzarse con Cincinnati para encontrar un lugar en la final de la copa nacional.