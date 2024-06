Durante muchos años Lionel Messi se acostumbró a que el mejor equipo del mundo fuese su Barcelona, ése que ganaba aplastando rivales y dando espectáculo. Primero de la mano de Pep Guardiola, Xavi e Iniesta, entre otros nombres destacados, y también después con otros técnicos y otros compañeros que lo rodeaban. Después lo intentó con un PSG repleto de estrellas y no lo pudo conseguir. Y hoy le toca ver a la elite del fútbol desde una relajada MLS.

Pero, claro, Messi tiene palabra más que autorizada para opinar sobre cuál es en la actualidad el club que más se destaca y no dudó. “El mejor equipo es el Real Madrid porque es el último campeón de Champions”, comentó el 10 coincidiendo incluso con las palabras de Rodri, una de las figuras del Manchester City que admitió la superioridad del gigante español.

Real Madrid eliminó al City en los cuartos de final de la última Champions en los penales. (Foto: Imago)

Messi también eligió al Manchester City

Para Leo, Guardiola es una debilidad, un padre futbolístico. “Hace mucho que no hablo con Pep, pero sí he hablado en varias oportunidades. Nos hemos cruzado también, hemos jugado PSG versus City hace poco”, contó en la entrevista con Infobae. Y ahí también tuvo espacio para hablar sobre el campeón de la Premier League, que luego de ganar la Champions League 22/23, cayó esta temporada en cuartos de final justamente contra el Real Madrid, que luego se quedaría con el título.

“Si hablás por resultados, el mejor es el Madrid. Pero si hablás por juego, a mí personalmente me gusta el City de Guardiola y creo que todo equipo donde esté Guardiola va a ser especial por la manera de ser de él, la manera de entrenar y por cómo hace jugar a sus equipos”, detalló Messi antes de reafirmar su idea: “A nivel de juego, para mí el City es el mejor; por resultado, el Real Madrid”.

El grupo “sudaca” de WhatsApp con Suárez y Neymar

La famosa MSN que formó Messi con Luis Suárez y Neymar no sólo conquistó muchos títulos para Barcelona sino que forjó una relación de amistad entre ellos tres. El nombre de Suárez fue uno de los primeros que puso sobre la mesa para desembarcar en el Inter Miami, lo quería tener otra vez a su lado. ¿Y Neymar? ¿Hay chances de volver a juntar a ese tridente?

“No sé. La verdad que ahora es difícil, él está en Arabia, le queda un año de contrato, me parece. Él pasó un año difícil, donde estuvo mucho tiempo lesionado, que lo deja afuera de la Copa América también. No pudo jugar la mayoría de partidos en Arabia. Y, bueno, ahora es difícil. Después no sé, la vida da tantas vueltas que puede pasar de todo. Pero creo que hoy por hoy, no”, respondió Messi sobre ese sueño que no quiere pinchar definitivamente.

El famoso tridente que tantas alegrías le dio al Barcelona y que no descarta volver a juntarse. (Foto: Imago)

Pero uno de los mejores detalles que contó Leo en una extensa entrevista con Infobae fue el nombre que le pusieron al grupo de WhatsApp que tienen entre ellos tres. Después de detallar que se comunican seguido por esa vía y en español porque Neymar “habla perfecto”, confesó que el grupo se llama Sudaca: “Está armado desde Barcelona cuando jugábamos juntos y quedó”