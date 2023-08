Si bien en la previa de su arribo a los Estados Unidos mucho se habló de la actitud que tendría Lionel Messi en Inter Miami, el 10 argentino demostró que no piensa sacar el pie del acelerador y no solo fue campeón si no que también logró meterse en la historia.

Sumado a que se transformó en el jugador con más títulos en la historia del fútbol, la Leagues Cup le dejó un premio extra a Lionel Messi ya que, gracias que fue el máximo goleador de su equipo, se quedó con una marca que nadie había logrado.

Siendo fundamental para el funcionamiento del equipo, Messi es el primer jugador en la historia del fútbol en ser campeón del torneo que disputa habiendo anotando al menos un gol en cada uno de los partidos jugados durante el mismo.

Considerando los torneos internacionales que tienen 3 o más partidos de duración (es decir evitando las finales), el estadista Gastón Trucco marca que los 10 goles convertidos por el argentino en siete partidos no tienen comparación con ningún hecho previo.

Vale agregar que el único que estuvo cerca de alcanzar este récord internacional de Lionel Messi fue Romelu Rulaku durante la temporada 2019/20. En esta ocasión el belga convirtió en todos los partidos pero perdió la final de la Europa League.

¿Cuántos títulos ganó Messi en su carrera?

Con la obtención de la Leagues Cup, el argentino llegó a los 44 títulos, convirtiéndose en el más ganador de la historia.

Messi va por otra final: Inter Miami jugará las semifinales de la MLS Cup

Tras quedarse con la Leagues Cup, el equipo de Lionel Messi tendrá el próximo miércoles 23 de agosto las semifinales de la MLS Cup en donde deberá cruzarse con Cincinnati para encontrar un lugar en la final de la copa nacional.