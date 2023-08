Lionel Messi llegó a New York junto a toda la delegación de Inter Miami y no parece tener demasiadas intenciones de tomarse el descanso que muchos, incluido su propio entrenador Gerardo Martino, creen que su cuerpo necesita después de una intensa seguidilla de partidos.

El ahora capitán no tiene en los planes perderse el partido ante Red Bull que marcará la reanudación de la MLS y el estreno para él en una liga en que su equipo ocupa la última posición de la Conferencia Este, por lo que necesita sumar gran cantidad de puntos para clasificar a playoffs.

Por esta razón es que Messi y Martino ya se habrían reunido para acordar aplazar ese descanso para más adelante. Incluso así, en la conferencia de prensa previa al partido, Tata se mantuvo firme en su postura. “A veces hay que convencerlo para que pare”, dijo.

“Entiendo las expectativas que tenga todo el mundo por verlo. Es innegable, pero no puedo actuar en función de eso, porque si no, correría el riesgo de hacer las cosas mal“, señaló Martino refiriéndose a la excitación que generó en New York el arribo del campeón del mundo.

Y agregó: “Hay una cuestión, él quiere jugar siempre y todos los partidos, y a veces hay que hacerlo parar y convencerlo para que pare, justamente para que se pueda recuperar. Todo lo externo no es algo que yo tome en cuenta a la hora de entender si tiene que jugar o no”.

¿Cómo jugar sin Messi?

Aunque no develó si será en este encuentro o no, Martino explicó que Inter Miami también tiene que prepararse para jugar sin Messi: “En algún momento esto va a suceder, también cuando vaya a jugar los compromisos de la Selección. Tenemos que buscar a un equipo que pueda seguir adelante incluso ante la baja importantísima de Lionel. Esto por lo menos tres veces durante este año va a suceder. De alguna manera tendremos que ir previendo la situación”.

