Inter Miami comenzó con la depuración del plantel tras lo que fue la eliminación en la MLS, donde el elenco comandado por Gerardo Martino perdió la chance de meterse en los playoffs en los primeros 6 meses de Lionel Messi dentro del fútbol estadounidense.

Después de lo que fue el último partido frente a Charlotte FC, donde los de Martino cayeron por 1-0 con el gol de Kerwin Vargas, los futbolistas iniciaron sus respectivas vacaciones para luego iniciar la pretemporada, que incluirá una gira por tierras asiáticas. Y desde la comitiva dirigencial de The Herons, dieron a conocer quiénes no integrarán el viaje .

Víctor Ulloa, Josef Martínez, y Jake LaCava son los primeros tres futbolistas que no continuarán en las filas de Inter Miami , ya que al mexicano no le renovaron el contrato, mientras que por el delantero venezolano y el ariete estadounidense no se ejecutaron sus respectivas opciones de compra.

A raíz de la salida Martínez, en el equipo que tiene su estadio situado en la ciudad de Fort Lauderdale buscarán la manera de contratar a Luis Suárez, el delantero uruguayo con pasado en FC Barcelona, donde compartió equipo con Messi, ya que no continuaría con su estadía en Grêmio de Brasil.

El posible arribo de Suárez no sería el único que estarían buscando concretar en Inter Miami. En el mismo comunicado, los directivos afirmaron que se encuentran en plenas negociaciones con Emelec para ejecutar la opción de compra por Dixon Arroyo, como así también con River por Leandro González Pirez, quien se encuentra en el equipo argentino y podría retornar a la MLS.

Lo que dijo el director deportivo de Inter Miami sobre el armado del plantel

En declaraciones al sitio oficial de Inter Miami, en las últimas horas, Chris Henderson se refirió al armado del plantel: “Estamos orgullosos de construir un equipo que pudo ganar el primer título en la historia de Inter Miami este año, y continuaremos trabajando sobre eso para encontrar más éxitos en el futuro”. Y completó: “Ahora miraremos hacia 2024. Esperamos volver aún más fuertes la próxima temporada y estar listos para competir por más”.

Los 6 jugadores que continuarán en Inter Miami

Ian Fray

Cole Jensen

Robbie Robinson

Ryan Sailor

Lawson Sunderland

Robert Taylor