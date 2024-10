Messi recibió el premio al mejor futbolista de la historia: "Gané el trofeo que todos quieren"

A horas de haber brillado en el Monumental con la Selección Argentina, donde le marcó un hat-trick a Bolivia por Eliminatorias Sudamericanas, Lionel Messi apareció públicamente para recibir el premio al mejor jugador de todos los tiempos.

El galardón se le fue entregado por el reconocido diario MARCA, que reconoció la impresionante cifra de 46 títulos conquistados a lo largo de su exitosa carrera, , 36 con FC Barcelona, 3 con Paris Saint-Germain, 5 con la Selección en sus diferentes categorías (mayor, sub-23 y sub-20) y 2 con Inter Miami.

“Pude cumplir todos los sueños que tenía desde chico. Gané el Mundial, el trofeo que todo el mundo quiere, y gané todo con el club de mi infancia, el Barcelona”, dijo el astro al subir al escenario y tomar el micrófono para hablarle a los presentes.

Messi habló del Mundial 2026

Lionel Messi

Cuando fue consultado sobre su presencia en la próxima Copa del Mundo, a desarrollarse en Estados Unidos, México y Canadá en 2026, Leo volvió a responder con cautela: “Eso se verá, la verdad que no me gusta acelerar los tiempos ni mirar más allá sino disfrutar el día a día. Ojalá pueda seguir rindiendo a este nivel para sentirme bien yo y para estar feliz”.

ver también El anuncio de Lionel Messi sobre su retiro que ilusiona a la Selección Argentina y a Inter Miami

Sobre la cuestión física, acentuó: “Cuando me siento bien y puedo disfrutar de lo que hago, soy feliz. Miro más eso que si voy a llegar o no (al Mundial). No me pongo como objetivo llegar sino vivir el día a día y estar bien”.

Publicidad

Publicidad

Es por eso que el 10 quiso dejar en claro que su llegada a Inter Miami no está relacionada a un posible cese de la actividad profesional. “El paso que di al venir acá (USA) no significaba una retirada ni mucho menos. Veníamos a esto, a seguir haciendo grande a este club que tiene una corta carrera y ayudar al crecimiento ganando títulos. Por suerte los hemos conseguido y estamos cerca de poder hacer algunos más”, concluyó.

ver también Messi le hizo 3 goles a Bolivia y se acerca a Cristiano Ronaldo en la carrera por ser el máximo artillero del mundo

Todos los títulos de Lionel Messi

Champions League: 4 (2005/06; 2008/09; 2010/11 y 2014/15)

(2005/06; 2008/09; 2010/11 y 2014/15) Mundial de Clubes: 3 (2009; 2011 y 2015)

(2009; 2011 y 2015) Supercopa de Europa: 3 (2009/10; 2011/12 y 2015/16)

(2009/10; 2011/12 y 2015/16) La Liga: 10 (2004/05 · 2005/06; 2008/09; 2009/10; 2010/11; 2012/13; 2014/15; 2015/16; 2017/18 y 2018/19)

(2004/05 · 2005/06; 2008/09; 2009/10; 2010/11; 2012/13; 2014/15; 2015/16; 2017/18 y 2018/19) Copa del Rey: 7 (2008/09; 2011/12; 2014/15; 2015/16; 2016/17; 2017/18 y 2020/21)

(2008/09; 2011/12; 2014/15; 2015/16; 2016/17; 2017/18 y 2020/21) Supercopa de España: 8 (2005/06; 2006/07; 2009/10; 2010/11; 2011/12; 2013/14; 2016/17 y 2018/19)

(2005/06; 2006/07; 2009/10; 2010/11; 2011/12; 2013/14; 2016/17 y 2018/19) Ligue 1: 2 (2021/22 y 2022/23)

(2021/22 y 2022/23) Supercopa de Francia: 1 (2021/22)

(2021/22) Leagues Cup: 1 (2023)

(2023) Supporters Shield: 1 (2024)

(2024) Mundial: 1 (2022)

(2022) Copa América: 2 (2021 y 2024)

(2021 y 2024) Mundial Sub-20: 1 (2005)

(2005) Juegos Olímpicos: 1 (2008)

(2008) Finalissima: 1 (2022)

El título de la discordia de Messi: ¿cuenta o no?

Es común el debate sobre uno de los títulos que posee Lionel Messi: la Supercopa de España de 2005/06. Barcelona venció a Real Betis, quedándose con el trofeo. Sin embargo, el argentino no estuvo presente en la convocatoria de ninguno de los dos partidos. Es por eso que hay quienes sí se lo cuentan como título, mientras que otros se resisten a hacerlo.

Publicidad