Lionel Messi achicó la diferencia de goles con Cristiano Ronaldo: la carrera por ser el máximo artillero del mundo

Este jueves, Lionel Messi anotó con la Selección Argentina ante Boliviay de esta manera achicó la distancia con Cristiano Ronaldo, quien actualmente es el máximo anotador de la historia del fútbol.

La pelea entre dos de los mejores jugadores de las últimas décadas está cada vez más pareja y eso se refleja en los números de tantos que lleva cada uno. Ahora, el portugués, que no pudo anotar hoy ante Escocia, tiene 906 y Messi llegó a 844.

¿Cuántos goles lleva Lionel Messi en su carrera?

Por ahora, Lionel Messi lleva convertidos 844 goles en su carrera de casi 20 años. Eso lo convierte en el segundo máximo goleador en la historia del fútbol mundial. Sus números se dividen de la siguiente manera:

672 goles en Barcelona

32 goles en PSG

110 goles en la Selección Argentina

¿Cuántos goles lleva Cristiano Ronaldo en su carrera?

Por su parte, Cristiano Ronaldo lleva 906 goles marcados en su carrera y es el máximo goleador histórico del fútbol mundial. Le saca una diferencia de 62 tantos al crack argentino. Sus estadísticas se dividen de la siguiente forma:

450 goles en Real Madrid

145 goles en Manchester United

101 goles en Juventus

72 goles en Al Nassr

5 goles en Sporting CP

133 goles en la Selección de Portugal

Además, gracias a estos datos, es posible distinguir que Cristiano Ronaldo es el máximo goleador a nivel selecciones, ya que nadie marcó más tantos que él. Messi está a 23 anotaciones de alcanzarlo.

La tabla de goleadores históricos del fútbol mundial

Cristiano Ronaldo: 895 goles

Lionel Messi: 844 goles

Josef Bican: 805 goles

Pelé: 757 goles

Romario: 745 goles

Gerd Müller: 735 goles

Ferenc Puskas: 704 goles

Robert Lewandowski: 664 goles

Jimmy Jones: 647 goles

Eusébio: 621 goles

La polémica por los 6 goles que FIFA no le cuenta a Cristiano Ronaldo

Existe una polémica en torno a la cantidad de goles oficiales que tiene Cristiano Ronaldo. Es que hay seis goles suyos que generan discordia, ya que no serían contabilizados por la FIFA. ¿Por qué? Se trata de los tantos que marcó en la Copa de Campeones Árabes donde fue campeón con Al Nassr en 2023.

Este torneo lo organiza la Unión de Asociaciones de fútbol árabes (UAFA), una organización que no está reconocida por FIFA como miembro. Por lo tanto, el máximo organismo mundial no toma este torneo como oficial. Eso provoca que Cristiano Ronaldo pase a tener 900 goles.

Además, como si esto no fuera todo, si la FIFA no contabiliza este torneo, significaría que Cristiano no tendría títulos aún con Al Nassr desde que llegó en enero de 2023.

