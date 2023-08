VER EN VIVO Nashville vs. Inter Miami – FINAL de la Leagues Cup 2023: Dónde verlo en Argentina, streaming y hora

Lionel Messi buscará hacer historia en el Inter Miami en este encuentro ante Nashville SC por la Final de la Leagues Cup 2023. Toda la información del encuentro ACÁ.

Inter Miami, con la presencia desde el comienzo de parte de Lionel Messi estará jugando contra Nashville en la GRAN FINAL que posee la Leagues Cup 2023. El mismo comenzará a las 22.00 hora de Argentina en el día sábado 19 de agosto con sede en el Geodis Park.

Para los “Garzas” significa un momento histórico, ya que a pesar de que aún no pudieron borrar los 11 partidos sin triunfar por MLS, a partir de su detención lograron cinco victorias en 90 minutos y una por penales. No conforme con ello, los comandados por el argentino Gerardo Martino terminarán este compromiso y rápidamente jugarán semifinales del US Open Cup el miércoles 23, que en caso de ganar contra Cincinnati disputarán la gran final el 27 de septiembre.

Repasando estadísticas que Messi posee de cara a este encuentro, esta será la final 42 que llevará en su carrera de clubes y selección, siendo 50 partidos ya que con Barcelona supo desempeñar algunos de ida y vuelta. 36 goles fueron los que marcó además de que el equipo de turno perdió 12, cuatro con Argentina y los restantes en el cuadro español.

Nashville vs. Inter Miami: MINUTO a MINUTO del partido

¿A qué hora juegan Nashville vs. Inter Miami por la Leagues Cup 2023?

Inter Miami juega contra Nashville dentro de la GRAN FINAL que forma parte de la Leagues Cup 2023 pautado para HOY, domingo 20 de agosto. Dicho partido estará dispuándose en el Geodis Park a partir de las 22.00 hora de Argentina.

¿Dónde ver Nashville vs. Inter Miami EN VIVO desde Argentina?

Todo el partido contará con la transmisión en exclusiva mediante Apple TV (MLS Seasson Pass). Es de menester dar a conocer que podés acceder de forma gratuita al mismo, siempre y cuando utilices la versión de prueba por siete días, en tanto que el precio mensual es de 15 dólares o 99 dólares de forma anual.