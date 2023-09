El “ya está, ya está” que dibujaba Messi en el Lusail tras la obtención de la Copa del Mundo con la Selección Argentina presagiaba varias cuestiones de su futuro. De hecho, al preguntarle si era su último Mundial, su respuesta siempre era un contundente “sí”, alegando que Leo iba a disfrutar de ser campeón del mundo con la Albiceleste y post Copa América 2024 en Estados Unidos se retiraba del seleccionado.

Sin embargo, este jueves Messi sorprendió a todos con una declaración diferente respecto a su futuro y sobre si llega a jugar el próximo Mundial con Argentina. En una distendida charla con Migue Granados para el canal de streaming “OLGA”, desde su casa en Miami, Leo fue clarito.

“Quiero llegar en buenas condiciones a la próxima Copa América, va a ser lindo. Y luego veré dependiendo de cómo esté. No pienso todavía en el próximo Mundial porque está muy lejos. Han pasado los años y hay que ver cómo me siento, lo veré día a día“, reveló Lionel, abriendo por primera vez la posibilidad de estar presente en la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

Redondeando la idea, Leo soltó: “No quiero pensar en el futuro. Quiero disfrutar lo máximo que pueda, lo que más me gusta es jugar y jugar al fútbol“. De esta manera, nos podemos poner en condiciones de ilusionarnos que ver a Messi en un sexto Mundial en su carrera.

Messi y una crítica para el PSG

En la entrevista con OLGA, Messi reveló que una actitud del PSG no le cayó nada bien en su regreso desde el Mundial de Qatar: “La verdad que el PSG no fue como esperaba pero siempre digo que las cosas pasan por algo. Si bien ahí no estaba bien, me tocó ser campeón del mundo ahí. Con mis compañeros, re bien con todos. Después, con la gente era entendible, por ‘culpa nuestra’ no fueron campeones de nuevo, pero bueno, fui el único jugador que no tuvo reconocimiento, el resto de mis compañeros de la Selección sí lo tuvieron”.

¿Qué le pasó a Messi en Inter Miami – Toronto?

Messi salió lesionado en el primer tiempo ante Toronto, y el periodista Gastón Edul reveló lo que le sucedió físicamente: “Leo Messi no jugó el último partido con Argentina y tampoco contra Atlanta Utd por una molestia en el músculo posterior. A veces se le carga esa zona y no juega para evitar lesiones. Esta vez pidió el cambio antes de lo planificado”. Este jueves se realizará estudios para constatar la gravedad de la lesión.