Hinchas de Chelsea piden a Enzo Maresca que saque a un jugador de 45 millones para poner a Anselmino: "Fuera"

Luego de haber hecho uso de la cláusula de repesca para sacarlo de Boca, Chelsea presentó a Aaron Anselmino. A través de un comunicado, el club londinense oficializó la llegada del defensor argentino, que fue muy bien recibido por los hinchas.

El marcador central ya se puso a disposición de Enzo Maresca para afrontar la segunda mitad de la temporada y los simpatizantes piden que rápidamente tenga minutos. En los comentarios de las redes sociales, los fanáticos de los Blues imploran que juegue de titular.

Es que los aficionados del Chelsea quieren que Axel Disasi pierda su lugar dentro del XI inicial del equipo. Los rendimientos del francés no convencen y es por eso que piden que el joven de 19 años lo sustituya dentro de la alineación principal. ¿Ganará la pulseada?

“No quiero ver a Disasi nunca más”, “Disasi, comienza clases de árabe”, “déjenlo jugar y dejen a Disasi fuera para siempre”, “saquen a Disasi de mi club“, fueron algunos de los mensajes del equipo en sus redes. El subcampeón del mundo viene sienod utilizado como lateral derecho y está mostrando muchas dificultades.

El problema de Chelsea con Disasi

Disasi fue fichado por Chelsea a mediados de 2023, luego de que el club desembolsara 45 millones de euros para comprárselo a Mónaco. Pese a haber tenido mucha continuidad dentro del primer equipo, sus últimos rendimientos lo volvieron resistido para los hinchas.

La lesión de Reece James en los Blues obligó a Maresca a improvisar en el lateral derecho y el francés fue el elegido. Sus condiciones le dificultaron adaptarse a la posición y cometió varios errores que le costaron puntos al equipo. Esas actuaciones lo dejaron en el ojo de la tormenta.

Qué dijo Anselmino tras confirmarse su llegada a Chelsea

“Me pasó todo rápido, muy de golpe. Estaba en la Selección y no sabía si tenía que viajar o quedarme. Me comunicaron que me querian tener en sus filas”, declaró el zaguero desde el aeropuerto de Ezeiza y agregó: “Contento por esta nueva oportunidad. Es algo soñado para cualquiera. Estoy muy emocionado“.

Luego, dio detalles de su despedida de Boca: “Fui esta mañana antes que arrancara el entrenamiento y saludé a todos, a los utileros, a los chicos de la cocina. Estoy muy agradecido, me llevo lo mejor de cada uno y les deseo lo mejor en este año. Todos me aconsejaron muy bien, me dijeron que me prepare y me enfoque en hacer las cosas bien”.

Los hinchas de Chelsea piden titularidad para Anselmino

