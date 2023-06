En medio de lo que fue el Mundial de Qatar, el cual quedó en manos de la Selección Argentina, hubo un detalle que quedó en la memoria de los hinchas. Y no tuvo nada que ver con lo que ocurrió en el terreno de juego.

Las tribunas tuvieron sus propios partidos, alentaron sin cesar y metieron muchísimo colorido, tanto en las calles como en los estadios. De hecho, se popularizó el hit creado por Fernando Romero, con el ritmo de La Mosca Tsé-Tsé, la banda argentina de ska y pop.

“Muchachos” sonó en todos los estadios de Qatar. Pero también en Argentina, y en gran parte del resto del mundo. Fue un canto unísono que se expandió miles y miles de kilómetros, y llegó a Miami. Ahora, que Lionel Messi lucirá la camiseta de Inter Miami, se viralizó la letra de la canción que se entonan en las tribunas de DRV PNK Stadium.

Si bien hace referencia al amor que provocan los colores de Inter Miami, también le envía un claro mensaje a los futbolistas, donde le hacen un claro pedido: “Pongan huevos jugadores… Hoy no podemos perder”. Y como si fuese poco, tiene un grado de violencia en relación a Orlando City, el clásico rival de The Herons.

A raíz de la popularización de la canción que tiene la hinchada de Inter Miami, fue Edgardo Cachito Cascardo, el jefe de la barra del club estadounidense, quien se refirió a lo que opina David Beckham al respecto: “La cantamos esa, él la permite”. Y en diálogo con TyC Sports añadió que “no pasa a mayores, por suerte”.

La letra completa de la versión que Inter Miami tiene de Muchachos

El momento que viví

Del anuncio aquella vez

Miami estaba de fiesta

Nadie lo puede entender

Esto es una realidad

Estamos en la MLS

Rosa y Negro sos la droga

Que me hace enloquecer

Yo no sé cómo explicar,

La alegría que me das,

No se compara con nada,

Cada vez te quiero más

MUCHACHOS!

Juega el Inter y lo vinimos a ver!

Pongan huevos jugadores…

Hoy no podemos perder!

ORLANDO!

Te esperamos el Fort Lauderdale!

Pero no traigas el auto…

Porque acá vas a correr!