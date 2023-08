Polémica: el título que no le cuentan a Messi y le sacaría el récord

Lionel Messi volvió a dejar impactado al mundo del fútbol con un nuevo récord. La Leagues Cup que consiguió con Inter Miami, a escasos dos meses de su debut en el conjunto de Florida, le significó a la Pulga ser el jugador con más títulos en la historia del deporte rey tras levantar 44 veces un trofeo.

No obstante, la polémica no se demoró en llegar y diversas versiones indican que la Pulga no habría llegado a su título n° 44, tal como se difundió en los principales medios deportivos, sino que la estrella obtenida ante Nashville SC por penales es la n° 43. ¿Por qué?

Esta postura fue impulsada por el periodista Carlos Arasaki en redes sociales, que se remontó hasta los inicios de la carrera de Messi como profesional para alegar que, en realidad, se le está contabilizando un título extra al “10” pese a no haber participado de la competición en cuestión.

El dilema de la Supercopa de España 2005

Según Arasaki, la Supercopa de España que se llevó a cabo en 2005 no se le debe computar a Messi como una estrella oficial. ¿Cuál es la razón? No fue convocado para ninguno de los dos encuentros que disputó el FC Barcelona ante Betis, motivo suficiente para no tener que colgarle la medalla al astro rosarino.

Teniendo en cuenta este aspecto, Messi habría llegado a su título n° 43 este último fin de semana con Inter Miami y la tabla de conquistas de la Pulga sufriría una pequeña modificación, dejándolo nuevamente a un paso del récord absoluto que posee junto al brasileño Dani Alves.

Todos los títulos de Lionel Messi en su carrera

Barcelona (34)

10 Ligas

Ligas 4 UEFA Champions League

UEFA Champions League 3 Mundial de Clubes

Mundial de Clubes 3 Supercopas de Europa

Supercopas de Europa 7 Copas del Rey

Copas del Rey 7 Supercopas de España

Paris Saint-Germain (3)

2 Ligue 1

Ligue 1 1 Supercopa de Francia

Selección de Argentina (5)

1 Copa del Mundo

Copa del Mundo 1 Copa América

Copa América 1 Finalissima

Finalissima 1 Juegos Olímpicos (Oro)

Juegos Olímpicos (Oro) 1 Mundial Sub-20

Inter Miami (1)

1 Leagues Cup

¿Dónde ver los partidos de Messi en Inter Miami?

Los encuentros de la Major League Soccer y los torneos que dispute el equipo de Lionel Messi, incluyendo la US Open Cup, se pueden ver en vivo por Apple TV.