La imagen que vimos otras 43 veces se volvió a repetir: Lionel Messi levantó un nuevo trofeo a nivel profesional y se convirtió en el jugador con más títulos en la historia del fútbol, ni más ni menos. Y el mérito es doble, ya que no pasaron ni dos meses de su debut en Inter Miami y Leo logró sacar campeón al peor clasificado de la Conferencia Este de la MLS. Un animal competitivo.

De la misma manera que nos rendimos nosotros a los pies del 10, al DT de Nashville SC -rival de Inter Miami en la final de la Leagues Cup 2023- no le quedaron más que palabras de resignación ante la magia del capitán de la Selección Argentina.

“Esta es la primera vez que veo a Messi jugar en vivo. Y lo que me quedó claro es que hay momentos del partido en los que simplemente no se puede jugar contra él. No es durante un período prolongado. No es por 90 minutos. Hay momentos exactos en los que simplemente cobra vida y es casi imposible detenerlo”, sentenció el entrenador Gary Smith.

Para colmo, el DT de Nashville utilizó a Messi como figura excluyente del título de las Garzas y dejó en claro que su equipo fue mejor en el campo de juego. “Para ser completamente honesto, si no fuera por él, habríamos ganado esta noche. El gol que marcó es simplemente increíble, de la nada. Y su otro único remate al arco pegó en el palo“, concluyó. Solo cosas que Leo puede hacer.

Cómo ver los partidos de Messi en Inter Miami

Los encuentros de la Major League Soccer y los torneos que dispute el equipo de Lionel Messi, como la última Leagues Cup y la US Open Cup se pueden ver en vivo por Apple TV.

¿Cuándo vuelve a jugar Messi?

Pospuesto el duelo contra Charlotte por MLS, Inter Miami volverá al ruedo para afrontar otro cruce decisivo. Messi y compañía enfrentarán a Cincinnati por las semifinales de la US Open Cup este miércoles 23 de agosto, en busca del pase a la gran final del certamen estadounidense.