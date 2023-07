Con varios entrenamientos sobre la espalda, Lionel Messi se perfila para ser uno de los titulares que pondrá Gerardo Martino en el debut del Inter Miami en la Leagues Cup frente a un Cruz Azul que comienza a vivir lo que será formar parte de esta revolución que viven los Estados Unidos.

Si bien no esta confirmado que el 10 sea de la partida, desde el elenco del Tuca Ferretti saben que habrá participación de Messi e internamente se formó una disputa por un bien muy preciado como la camiseta de la Pulga. Sobre todo para el argentino Carlos Rotondi.

Totalmente decidido a quedarse con la 10, el ex Newell’s y Defensa y Justicia avisó que no tendrá opositor: “Si alguien me saca la camiseta rompemos el vestuario, ya está. Directamente, no hay vuelta atrás”, soltó entre risas.

Ansioso junto a Augusto Lotti, el otro argentino del Cruz Azul, por cruzarse con Messi, Rotondi adelantó para Son Aviones que “iremos por otro lado” para tener “apalabrado” algún regalo ya que sino “vamos a salir perdiendo”.

Vale aclarar que, lejos de abstenerse o minimizar a Messi, desde Cruz Azul hace varios días que vienen valorando esta oportunidad de enfrentarlo. Por ejemplo, el DT Tuca Ferretti detalló que “es un hombre ejemplar” de la historia del fútbol. “No solo por el jugador, sino también por lo humano”.