No pudo ser para el Inter Miami, que en la fecha 37 de la MLS perdió como local por 1 a 0 contra Cincinnati, el campeón de la Conferencia Este, y de esta manera, a falta de dos partidos por jugar, se quedó sin chances de clasificar al repechaje por un lugar a los play off de la competencia.

Una vez finalizado el encuentro, el entrenador de las Garzas, Gerardo Martino, atendió a los medios presentes en conferencia de prensa, y allí hizo una autocrítica sobre la temprana eliminación de su equipo, así como también se refirió a los rumores sobre el futuro de Messi.

Es que, al quedar eliminado en fase de grupos, el Inter Miami finalizará su participación en la liga a fines de octubre, y no tendrá competencia oficial hasta febrero del 2024. Por esto mismo, comenzó a correr el rumor de que Messi podría salir cedido a préstamo al Barcelona, para no perder ritmo.

Consultado por esto, el mismo Martino, entre risas, fue contundente y apagó todo tipo de rumor: “¿No será que irá a pasear? Si me decís que va de vacaciones, puede ser. Pero de lo otro no sé nada, me sorprende que me pregunten esto”.

Los partidos que le quedan a Messi en el año

El delantero argentino disputará el último partido del Inter Miami en esta MLS, el 21 de octubre frente a Charlotte, y también tendrá cuatro compromisos con la Selección Argentina por eliminatorias, frente a Paraguay, Perú, Uruguay y Brasil.