Tata Martino delira con la última genialidad de Messi: "No descubro cómo lo vio"

No importa cuántos minutos le toque jugar. Lionel Messi siempre tendrá una nueva genialidad para el disfrute de todos en Inter Miami. Así lo hizo saber en su estreno en la MLS, ingresando desde el banco al duelo ante New York Red Bull para aportar el gol que sentenció la victoria.

Previo a su definición, el capitán de la Selección Argentina y siete veces ganador del Balón de Oro había asistido a su compatriota Benjamín Cremaschi entre muchos defensores del equipo rival, para que luego este le devolviera la pelota y le permitiera empujar con el arco libre.

Pasaron los días, se acerca un nuevo compromiso ante Nashville que exige olvidar los éxitos anteriores, pero Tata Martino dejó claro que todavía no logra salir del asombro por esa última genialidad de Messi que incluso lo descolocó en pleno partido. “No entendía nada”, recordó.

“Es la primera vez que creo que veo no menos de 10 veces el pase. Además, cuando yo tuve la oportunidad de jugar al fútbol a mí me gustaba mucho el pase gol, y realmente no descubro por ningún lado cómo lo vio a Cremaschi”, dijo el DT sobre el pase de La Pulga.

Un equipo que juega para Messi

Gerardo Martino explicó por qué no lo preocupa que se diga que el Inter Miami está diseñado en función de Messi, lo que hace que su ausencia se siente y mucho. “Teniendo a un futbolista como Lionel es difícil no diseñar un equipo alrededor de él para lograr su mejor versión. Todos los esquemas que vamos utilizando ante los rivales que tenemos lo hacemos pensando en cómo puede tener mayor incidencia en el partido. Creo que vamos bien, porque el resto del equipo entiende la idea y cómo explotar las posibilidades de Leo sin dejar de ser un equipo“, manifestó previo al duelo con Nashville.

¿Cómo ver los partidos de Messi con Inter Miami?

Los encuentros de la Major League Soccer y los torneos que dispute el equipo de Lionel Messi se ven en vivo y en exclusiva por Apple TV.

Los próximos partidos de Messi en Inter Miami

Vale destacar que, en cuánto al futuro inmediato del Inter Miami, el calendario de Lionel Messi sigue bastante apretado ya que el próximo miércoles su equipo estará jugando ante Nashville y luego el domingo se jugará una parada clave ante Los Ángeles FC, escolta de la Conferencia Este.