Este sábado, Lionel Messi tendrá la oportunidad de conquistar su primer título con Inter Miami en el que apenas sería su séptimo partido con un equipo que solo conoce de victorias desde su arribo, lo que le ha permitido alcanzar la final de la Leagues Cup en la que se medirá a Nashville.

El impacto del capitán de la Selección Argentina ha sido tal que volvió protagonista a un Inter que se encuentra en la última posición de su conferencia en la MLS y que allí también espera contar con su ayuda para pelear por una clasificación a los playoffs.

Gerardo Martino, otro de los recién llegados, disfruta de la oportunidad de poder haber vuelto a dirigirlo y le atribuye a su presencia una importancia que va mucho más allá del terreno de juego, donde ya le ha aportado nueve goles a la campaña del equipo.

Para el Tata, la revolución que ha provocado Messi en su llegada al fútbol de los Estados Unidos promoverá incluso cambios en algunas de las reglamentaciones más tradicionales de la competencia y favorecerá a su crecimiento a pasos agigantados.

“Está claro que la llegada de Messi no es que modificó, sino que aceleró toda ésta situación de crecer. Seguramente modificará algunos aspectos de la liga en lo que tiene que ver a determinadas reglas que a lo mejor hace que no vengan o no haya tantos jugadores de los importantes en el mundo, porque hay una restricción económica que no lo permite“, explicó en rueda de prensa.

Y profundizó: Creo que desde el momento que ellos entiendan esto que ha provocado la llegada de Leo seguramente las reglas cambiarán y aprovecharán ésta situación para seguir creciendo, no tengo ninguna duda. Siempre tuve una mirada muy positiva de la liga y del constante crecimiento que tiene, no solamente cuando trabajé acá, sino, cuando trabajé en México”

Martino destacó el compromiso de Messi, Busquets y Alba

Para destacar el aporte que han hecho al equipo los tres refuerzos estelares con pasado en Barcelona, Martino recordó el objetivo que ellos mismos se pusieron a su arribo. “A su llegada, ellos mismos dijeron que venían a competir y a ganar cosas. Cuando encuentras jugadores de semejante trayectoria que todavía quieren exigirse y tienen el deseo de ganar, a cualquier entrenador le resulta más fácil, porque están comprometidos con una idea y son lideres en arrastrar al equipo en un camino de triunfos“, manifestó.

¿Cómo ver los partidos de Messi con Inter Miami?

Los encuentros de la Major League Soccer y los torneos que dispute el equipo de Lionel Messi se ven en vivo y en exclusiva por Apple TV.

¿Cuándo y ante qué rival juega Messi la final de la Leagues Cup?

Inter Miami definirá el título de campeón de la Leagues Cup el próximo sábado desde las 22.00 ante Nashville, que viene de eliminar al último de los equipos mexicanos que quedaban en competencia, Rayados de Monterrey, y que no tiene futbolistas argentinos en el plantel.