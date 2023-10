Las puertas de Barcelona nunca van a cerrarse para Lionel Messi, incluso cuando en los últimos años las relaciones hayan sido un tanto incómodas ya sea cuando derivaron en su salida rumbo a PSG como más recientemente en un regreso que se frustró para que el crack emprendiera rumbo a la MLS. Y aunque muchas veces se haya sentido destratado por la actual directiva, especialmente por su presidente Joan Laporta, tampoco Messi sacará nunca al Barcelona de su corazón.

Todo esto quedó demostrado una vez más durante la gala del Balón de Oro, porque tras recibir el octavo de su carrera el argentino incluyó en su discurso al club en el que terminó su formación futbolística y en el que dio un salto sin escalas al Olimpo del fútbol mundial. “Tuve la suerte de estar en el mejor equipo del mundo, el mejor club. El mejor equipo de la historia. Eso hizo más fácil ganar títulos individuales”, dijo en relación al Barcelona.

Ya en diálogo con la prensa, aunque no pudo asegurar que vaya a tener su partido homenaje en el Camp Nou, algo en lo que trabaja la directiva con el portugués Deco a la cabeza, sí dijo que lo desea: “Obviamente me encantaría poder despedirme de la gente de otra manera. Creo que quedó una sensación rara cuando me fui y creo que no está bueno con todo lo que compartimos y vivimos juntos, con todo lo que nos dimos mutuamente. No terminar de una manera que tengamos que terminar… Creo que me merezco despedir de esa gente con la que tantas alegrías y tristezas que hemos vivido toda mi carrera. Barcelona es mi casa, amo al club y a mi gente. Si se da encantado de estar obviamente“, señaló.

Pero hubo otra frase del capitán de la Selección Argentina que quedó dando vueltas en la cabeza de todo culé y que está relacionada con una posible revinculación con el club en el futuro, muy probablemente después que decida poner fin a su carrera como futbolista profesional: “Ojalá pueda algún día colaborar y dar lo mejor para ellos como siempre hice”, expresó para dejar abierto el interrogante: ¿Desde qué lugar le gustaría a Messi colaborar con el Barcelona?

Sobre esa pista avanzaron en el programa español El Chiringuito de Jugones. Según Francisco José Carrasco, exjugador del club que desde hace años se desempeña como analista, sus intenciones estarían relacionadas a la posibilidad de convertirse en director deportivo. “Leo Messi es un confeccionador. Tiene ojo clínico. Le gusta ver, diseccionar y analizar jugadores. Messi quiere ser el director deportivo del FC Barcelona, si la Selección Argentina no se mete primero”, aseguró.

El fortalecimiento de su relación con los hinchas argentinos en los últimos tres años, sumado a su buena relación con el presidente de AFA Claudio Tapia son la única razón por la que Carrasco se permite tener un mínimo de duda sobre el futuro de Lionel Messi en Barcelona, aunque no en destacar que incluso ante un ofrecimiento de Argentina “prioriza al Barça”.

Los números de Messi en Barcelona

Lionel Messi hizo su debut oficial con la camiseta del Barcelona el 16 de octubre de 2004 en un clásico ante Espanyol por La Liga. Desde allí, disputó con el club un total de 778 partidos en los que convirtió la descomunal cifra de 672 goles y entregó 269 asistencias. Su primer gol oficial lo marcó el 1 de mayo de 2005, ante Albacete y tras recibir la asistencia de Ronaldinho, su primer gran padrino. El último lo anotó el 16 de mayo de 2021, en una derrota 2-1 ante Celta que no tuvo público a causa de la pandemia de coronavirus. En total, Messi conquistó con Barcelona 25 títulos nacionales y 10 títulos internacionales entre los que destacan las Champions League de las temporadas 2005/2006, 2008/2009, 2010/2011 y 2014/2015.

¿En qué años ganó Messi el Balón de Oro?

Lionel Messi ganó el primero de sus ocho Balón de Oro en 2009 cuando tenía nada más que 22 años. A partir de allí, la seguidilla continuó en 2010, 2011 y 2012. Tras dos años en que el reconocimiento quedó en manos de Cristiano Ronaldo, La Pulga volvió a hacerse del premio en 2015. Los últimos tres los conquistó en 2019, 2021 y el reciente de 2023.