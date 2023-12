El mundo del fútbol volverá a poner su atención en dos de los mejores jugadores de la historia: Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. A pesar de que el partido amistoso se había puesto en duda, Inter Miami confirmó de manera oficial cuándo será el encuentro que jugarán contra Al-Nassr en Arabia Saudita. ¡Habrá un nuevo Leo vs. CR7!

Turki Al Sheikh, el organizador del torneo amistoso Riyadh Season Cup (Copa), había instalado la narrativa que habría un último baile entre Messi y Cristiano con un partido amistoso en Arabia Saudita. Sin embargo, este duelo quedó en suspenso por un supuesto comunicado de Inter Miami que no confirmaba el encuentro preparatorio. Tal información no apareció en la página oficial del club.

El último partido que habían jugado Leo Messi y Cristiano Ronaldo fue el 19 de enero de 2023. París Saint-Germain le ganó 5 a 4 con un gol del jugador argentino al equipo Riyadh Season, conformado por los mejores futbolistas de la Liga Árabe. El delantero portugués se despachó con dos goles y fue elegido como el Jugador Más Valioso de este encuentro amistoso.

Luego de aquel duelo que parecía ser el último que los tendría en una cancha de fútbol, Cristiano volvió hablar de Messi para dar por terminada una histórica rivalidad. “Aunque ya no estemos en Europa creo que él lo ha hecho bien, yo también lo he hecho bien y continuamos, el legado sigue, pero la rivalidad ya no“, dijo CR7 el 6 de septiembre de 2023, pero el destino tendría preparado al menos un capítulo más de este épico enfrentamiento.

Lionel Messi le respondió a Cristiano Ronaldo por finalizar la rivalidad que tenían al decirle a el diario L’Équipe que “siempre fue una batalla entre comillas en lo deportivo muy linda. Mutuamente nos alimentábamos el uno al otro porque los dos somos muy competitivos. Él también quería siempre ganar a todo y en todo (…) Fue espectacular y un lindo recuerdo para todo el mundo que disfruta el fútbol”. El picante necesario para empezar a calentar el nuevo partido amistoso que jugarán.

Oficial: Inter Miami confirmó cuándo será el partido Messi vs. Cristiano

“Sumando una parada a nuestro Tour Internacional de Pretemporada. ¡Jugaremos dos partidos en Arabia Saudita en la Riyadh Season Cup (Copa) como parte de nuestra primera gira internacional! En un formato de torneo de todos contra todos, nos enfrentaremos a las potencias saudíes Al-Hilal SFC y Al Nassr FC el lunes 29 de enero a la 1:00 p. m., hora del Este (15:00 ARG), y el jueves 1 de febrero a la 1:00 p. m., hora del Este (15:00 ARG)”, publicó la cuenta de Inter Miami en X (Twitter).

