Este viernes 19 de enero el mundo fútbol volverá a ver jugar juntos a Lionel Messi y Luis Suárez, una delantera que marcó una época en el FC Barcelona. Junto a Neymar formaron la histórica “MSN”, que lideró al equipo a su última Champions League y a ganar todos los títulos por los que compitió en España y Europa.

Suárez y Messi vuelven a compartir equipo más de tres años y medio después de la salida del uruguayo del Barcelona para pasar al Atlético de Madrid, y el reencuentro también será con Sergio Busquets, que será la base de las triangulaciones ofensivas del Inter Miami. Y eso ya se puede ver en los entrenamientos.

La cuenta oficial del Inter Miami compartió un nuevo video con un corto fragmento del entrenamiento del primer equipo, donde se puede ver a Messi, Suárez y Busquets en una sesión de pases cortos y controles rápidos. “A puro fútbol” fue el epígrafe utilizado, y razón no le falta.

El video de Messi, Suárez y Busquets entrenando en Inter Miami

El reencuentro entre Messi y Suárez esperanza a los cada vez más fanáticos del Inter Miami, un equipo que tenía apenas un millón de seguidores en Instagram antes de la llegada de Leo, y que hoy ya suma más de 16 millones.

La llegada del astro argentino, de Busquets y Jordi Alba y la reciente incorporación de Luis Suárez han sido clave para aumentar la popularidad del equipo de David Beckham.

Messi y Suárez, la delantera esperada para enfrentar a El Salvador

Con su llegada al Inter Miami tras ser elegido como el MVP del último Brasileirao, Luis Suárez se transformará automáticamente en el delantero de referencia del Inter Miami. Tras jugar con Josef Martínez y Leandro Campana en la pasada temporada, ahora Messi tendrá a su lado al futbolista que más asistencias le dio en su carrera (47), y también al que más le dio (39).

En total Messi y Suárez se han asociado de forma directa para 86 goles en los seis años que compartieron en el Barcelona, y buscarán seguir incrementando esa sociedad en el fútbol norteamericano, comenzando por el amistoso de este viernes ante El Salvador.

Se espera que Gerardo ‘Tata’ Martino ubique en la delantera titular tanto a Suárez como a Messi, que decidió no ir a la gala de The Bestque se celebró en Londres en el comienzo de esta semana para no perderse ningún entrenamiento con el equipo de la Florida.