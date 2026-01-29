Inter Miami va por un futbolista de la Selección Argentina sub 20 y ya hizo una oferta de 5 millones

De cara al inicio de una nueva temporada, en la que no solo defenderá el título de campeón de la MLS, sino que también jugará competencias internacionales, Inter Miami salió fuerte al mercado de pases en búsqueda de refuerzos para el plantel comandado por Javier Mascherano.

En este contexto, las Garzas buscan un defensor central tras la salida de Tomás Avilés y posaron sus ojos en Tobías Ramírez, el central de 19 años que se desempeña en Argentinos Juniors y que fue subcampeón del mundo con la Selección Argentina Sub 20 en 2025.

Según lo informado por el periodista César Luis Merlo, Inter Miami realizó la primera oferta formal para hacerse de los servicios del jugador. La misma, es de 5 millones de dólares por un porcentaje de su pase y que así firme un contrato a largo plazo con la institución.

Para agregar con su información, la fuente citada afirmó que los clubes ya se encuentran negociando para llegar a un entendimiento en caso de que la oferta satisfaga a las exigencias de la dirigencia del Bicho de La Paternal, que está dispuesta a desprenderse del jugador.

Cabe destacar que semanas atrás Argentinos Juniors rechazó un ofrecimiento por Ramírez. El mismo fue desde el Alavés de España, equipo que quiso pagar 3 millones de dólares por el 50% de su ficha y la misma fue denegada ya que consideraron baja la cifra para largar al defensor.

A lo largo del inicio de la temporada, Ramírez se ganó un lugar como titular en el equipo comandado por Nicolás Diez, y es por eso que si bien están dispuestos a desprenderse del jugador, la oferta tendrá que ser irrechazable tanto para la institución como para el defensor central.

Los números de Tobías Ramírez en Argentinos Juniors

Desde su debut en el primer equipo del Bicho de La Paternal, el defensor central de 19 años lleva disputados un total de 43 partidos, en los que no marcó goles ni aportó asistencias. Además, recibió 5 tarjetas amarillas y no fue expulsado en 3261 minutos en cancha.

