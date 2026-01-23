Tras la salida de Óscar Ustari, otro argentino abandonó a Inter Miami

Durante las últimas horas, se confirmó la rescisión contractual de Óscar Ustari, quien a sus 39 años buscará un nuevo destino para continuar ligado a la actividad profesional. De esta manera, el ex arquero de la Selección Argentina dejó de pertenecer a Inter Miami.

No tenía lugar bajo las órdenes de Javier Mascherano, pese a que fue figura durante el último Mundial de Clubes. Pero como las Garzas ficharon a Dayne St. Clair, destacado como arquero del año en la liga estadounidense, y también se produjo la renovación de Rocco Ríos Novo, quien lo había relegado al banco de suplentes, el surgido de Independiente dio un paso al costado. Pero no fue el único.

Tomás Avilés, defensor argentino de 21 años, nacido en la ciudad de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, dejó de pertenecer al conjunto de Fort Lauderdale porque se marchó hacia CF Montréal. La operación consistió en un préstamo por un año, con opción de compra, aunque no se develó el importe de la misma.

Tomás Avilés, con la camiseta de Inter Miami, enfrentando a Cincinnati. (Getty Images)

Durante las últimas horas, Luca Saputo se refirió a la contratación de Toto, y destacó por qué fueron detrás del surgido en Racing: “Es un defensa fiable en el uno contra uno y tiene un excelente primer pase”, declaró el Director General de CF Montréal.

Para brindar más detalles y explicar qué es lo que más les gustó de sus cualidades, en el sitio web oficial del club canadiense indicó que “su comprensión del juego y su capacidad para defender atacando nos dan flexibilidad, tanto defensiva como en cuanto al sistema que el entrenador quiere implementar”.

Los números de Tomás Avilés en Inter Miami

Además de ganar la Copa MLS de 2025, el Supporters’ Shield de 2024 y la Leagues Cup de 2023, fueron 87 los partidos que disputó Tomás Avilés con la camiseta de Inter Miami: anotó cuatro goles y aportó dos asistencias. Además, fue amonestado en 24 oportunidades y lo expulsaron 4 veces (3 de ellas por doble amonestación) en 5.657 minutos.

