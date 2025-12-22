El guiño de la FIFA a uno de los rivales de la Selección Argentina en el Mundial 2026

Cada vez falta menos para el inicio de una nueva edición de la Copa del Mundo. La misma se desarrollará entre junio y julio de 2026 en Norteamérica, con una organización en conjunto entre Estados Unidos, Canadá y México. Inclusive, recientemente se llevó a cabo el sorteo que definió todos y cada uno de los grupos del certamen.

Bajo esa órbita, la Selección Argentina que comanda estratégicamente Lionel Scaloni tendrá el objetivo de defender el título obtenido en Qatar 2022. En medio de esa premisa, su camino se iniciará chocando con los combinados de Austria, Argelia y Jordania. A priori, un panorama amigable para el conjunto de Lionel Messi y compañía.

Mientras tanto, Jordania, una de las principales sorpresas que tendrá el Mundial 2026, recibió un contundente guiño de la FIFA como consecuencia de los buenos resultados conseguidos recientemente. Es que el mencionado conjunto asiático avanzó dos posiciones en el ranking confeccionado por el propio ente rector del fútbol en nuestro planeta.

Hasta ahora, Jordania se encontraba ocupando el puesto 66 del ranking FIFA. Pero, después de la más reciente actualización del mismo, dicha nación pasó a adueñarse de la colocación 64. Una demostración de que se encuentra disfrutando de uno de los momentos más interesantes de toda su historia futbolística.

Jordania perdió la final de la Copa Árabe de la FIFA. (Foto: Getty)

No es un detalle menor que este avance de Jordania se produce mientras, en general, el ranking FIFA no ofreció grandes variaciones entre sus ocupantes. Por ende, más allá de que la escalada de Jordania no fue del todo significativa, sí marca una tendencia que hace ilusionar a todos y cada uno de sus fanáticos de cara al Mundial.

Publicidad

Publicidad

Paralelamente, los seleccionados que sufrieron una merma en torno a sus ocupaciones en el ranking FIFA y así le cedieron lugar a Jordania fueron los combinados de Honduras y Macedonia del Norte. Un dato no menor que, seguramente, ya fue tomando en cuenta por todo el equipo de trabajo de Scaloni.

ver también La sorpresiva decisión de Argelia para su partido con Argentina en el Mundial 2026

La posición de los otros rivales de Argentina

La Selección Argentina, que actualmente ocupa la segunda colocación del ranking FIFA, no solamente tendrá que verse las caras con Jordania, que ahora se encuentra en el escalón 64. Por el contrario, la Albiceleste deberá chocar también con Austria, que goza de un privilegiado puesto 24, y con Argelia, que se ubica en el puesto 34 tras desplazar a Egipto.

Así está el top 10 del ranking FIFA

España: 1877.18 puntos Argentina: 1873.33 Francia: 1870 Inglaterra: 1834.12 Brasil: 1760.46 Portugal: 1760.38 Países Bajos: 1756.27 Bélgica: 1730.71 Alemania: 1724.15 Croacia: 1716.88

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVE

El Mundial 2026 se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México entre junio y julio.

Argentina, de Lionel Scaloni, integra el Grupo con Austria, Argelia y Jordania.

Jordania ascendió al puesto 64 del ranking FIFA, superando a Honduras y Macedonia.

Publicidad