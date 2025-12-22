Es tendencia:
La sorpresiva decisión de Argelia para su partido con Argentina en el Mundial 2026

La federación argelina ya tiene definido una situación peculiar para el 16 de junio del 2026, día en el que enfrentará a Argentina en el primer partido del Grupo J de la Copa del Mundo.

Por Germán Carrara

La Selección de Argelia decidió estrenar una de sus camisetas para el partido con Argentina por el Grupo J de la Copa del Mundo 2026.
Si bien tanto Argentina como Argelia ya saben que se verán las caras el próximo 16 de junio en el GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas City, bajo el marco de la primera jornada del Grupo J de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, ambos, todavía, no pueden concentrarse de lleno en ese encuentro.

Por un lado, porque la Scaloneta -ya confirmado por UEFA y Conmeboltendrá que medirse el viernes 27 de marzo a España en la Finalissima, el partido que define al campeón intercontinental entre los vigentes ganadores de la Copa América y de la Eurocopa (el mismo cruce que la Albiceleste tuvo con Italia en 2022 en el Estadio de Wembley).

Mientras que Argelia está enfocado en la Copa Africana de Naciones de Marruecos 2025/2026. De hecho, este miércoles 24 de diciembre ya tendrá su debut contra Sudán en el Estadio Moulay EL Hassan de Rabat, en definitiva su primer duelo del Grupo E, que también comparte con Burkina Faso (con quien chocará el domingo 28) y Guinea Ecuatorial (miércoles 31).

No obstante, en relación tanto con estos encuentros por el certamen continental como con el debut vs. Argentina, Argelia tomó una decisión que tiene que ver con su indumentaria, la cual es fabricada por la reconocida firma de las tres tiras. Resulta que la versión más actualizada de su camiseta blanca, ya la estrenó en la Copa Árabe y será la misma que lucirá en la Copa Africana.

En tanto que la alternativa en color verde, de acuerdo al sitio Argelia Football, la resguardará para su debut frente a Argentina en la Copa del Mundo. Y en caso de que el equipo nacional argelino deba vestir con otro color que no sea el blanco durante el certamen que se llevará a cabo completamente en Marruecos, los jugadores se calzarán la camiseta verde de la versión anterior.

Argelia busca ser la sede de la Copa Africana 2028

Argelia quiere pisar fuerte en su continente para llegar fortalecido a la Copa de Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Primero buscará sumar reputación en lo deportivo con su participación en la Copa Africana de Naciones de Marruecos.

Y después, desde la institucional, dado que las autoridades de la federación argelina se mantienen en conversaciones con la CAF (Confederación Africana de Fútbol) para ser la anfitriona de la próxima edición del torneo regional que se desarrollará en 2028. De igual modo, Sudáfrica también aparece como una alternativa.

En síntesis

Argelia enfrentará a Argentina el 16 de junio de 2026 en el Estadio Arrowhead.

La selección argelina reservará su nueva camiseta verde exclusivamente para el debut ante Argentina.

El equipo de Vladimir Petkovic debuta este 24 de diciembre contra Sudán en Marruecos.

