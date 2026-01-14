Es tendencia:
Miroslav Klose teme que Messi lo supere como máximo goleador en la historia de los Mundiales: “Yo no lanzaba los penales”

El exdelantero alemán siente seriamente amenazada la marca que lo hace parte de la historia grande de los certámenes FIFA.

Por Juan Ignacio Portiglia

El capitán de la Selección Argentina necesita marcar cuatro tantos en 2026 para superar al alemán.
Los dos goles que marcó Miroslav Klose en el Mundial de Brasil en 2014 en que la Selección de Alemania terminó conquistando el cuarto título de su historia imponiéndose en la final a la Selección Argentina le sirvieron para superar a Ronaldo Nazario (15) como máximo goleador en la historia de los Mundiales, con un total de 16 tantos.

Previamente, el exdelantero que pasó por Werder Bremen, Bayern Munich y Lazio entre otros clubes había marcado cinco goles en Corea y Japón 2002, otros cinco en Alemania 2006 y cuatro en Sudáfrica 2010. Pero después de la Copa del Mundo de Qatar, en 2022, el ahora director técnico del Núremberg que milita en la Bundesliga II siente que su récord está amenazado, por Lionel Messi si finalmente decide disputar su sexto Mundial y por Kylian Mbappé, que con 27 años todavía parece tener varias ediciones por delante con la Selección de Francia.

“Estoy seguro de que mi récord goleador en la Copa del Mundo se batirá pronto. O lo consigue Lionel Messi en este Mundial o a más tardar lo conseguirá Kylian Mbappé en el siguiente”, le dijo a Sport Bild el exgoleador surgido del Blaubach-Diedelkopf de la Sexta División del fútbol alemán.

Klose justificó su sensación en que ambos futbolistas suelen ser los encargados de hacerse cargo de las definiciones de pelota parada en sus respectivos equipos, tanto en la ejecución de penales como de tiros libres cercanos al arco rival. En sus tiempos de internacional, el delantero no gozó de ese privilegio que podría haberlo hecho sumar algún tanto más a su extraordinaria cosecha mundialista.

Con 16 goles, Miroslav Klose es el máximo artillero en la historia de los Mundiales. (Getty).

“A diferencia de ellos, yo no era el encargado de esos lanzamientos. Pero todavía tengo el mayor número de victorias en un Mundial y soy el único que ha jugado cuatro semifinales. Esas son algunas de las cosas que me quedan”, manifestó como consuelo a su propia predicción.

¿Cuántos goles necesita Messi para superar a Klose?

Siempre que Lionel Messi decida ser parte, algo que todavía no confirmó, disputará este año su sexto y último Mundial con la Selección Argentina, por lo que para superar a Miroslav Klose necesitará marcar cuatro tantos en el certamen FIFA que se desarrollará con Estados Unidos, México y Canadá como sedes, ya que hasta la fecha registra 13 goles mundialistas.

¿Cuántos goles necesita Mbappé para superar a Klose?

Con solo dos Mundiales disputados en lo que va de su carrera profesional, Kylian Mbappé acumula ya 12 tantos favorecido por haber disputado los siete partidos en cada uno de ellos. Para superar a Klose deberá marcar cinco goles más, aunque por edad podría tener por delante un mínimo de tres ediciones más para conseguirlo.

Data clave

  • Miroslav Klose lidera la tabla histórica de artilleros en Copas del Mundo con 16 tantos.
  • Lionel Messi suma 13 goles y necesita cuatro más para superar el récord del alemán.
  • Kylian Mbappé registra 12 gritos en dos ediciones y está a cinco de la cima.
juan ignacio portiglia
Juan Ignacio Portiglia

