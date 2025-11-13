Es tendencia:
El responsable de llevar a Messi a Barcelona le recomendó ahora no jugar el Mundial de 2026: “Más por perder que por ganar”

Fue determinante en el inicio de la historia entre el astro y Barcelona. Ahora hizo una recomendación incómoda para todos los fanáticos argentinos.

Por Juan Ignacio Portiglia

© AFP via Getty ImagesEl capitán de la Selección fue la principal atracción del entrenamiento abierto en Elche.

Aunque recientemente volvió a poner en duda el hecho de disputar en 2026 su sexto Mundial con la Selección Argentina, Lionel Messi reportó a las órdenes de Lionel Scaloni en la presente Fecha FIFA para los entrenamientos en Alicante, España, previos a la visita de este viernes ante Angola en Luanda, último compromiso que disputarán los campeones del mundo este año.

Más allá de mostrarse cauteloso en sus declaraciones públicas, tanto en el cuerpo técnico como en el plantel están convencidos de que el capitán sí se dará cita en la Copa del Mundo que tendrá a Estados Unidos, México y Canadá como sedes; para ser abanderado de la defensa del título conquistado en Qatar.

Quien no se mostró de acuerdo con esa presencia, sin embargo, fue el encargado de asegurarle al Barcelona todo su talento cuando apenas era un un niño de 13 años: Carles Rexach, quien en 2000 y en su rol de secretario técnico le puso la firma a una servilleta que selló el compromiso de fichar al rosarino.

“Con palabras exactas debo decir que Messi tiene más por perder que por ganar si decide jugar el próximo Mundial. Es complicado, porque para quedar bien tendrá que volver a ganarlo. Por eso digo que es más lo que tiene por perder”, dijo en una entrevista concedida a Super Deportivo Radio quien también se desempeñó como jugador y entrenador del Barcelona.

Messi reportó con Argentina tras ser la gran figura de Inter Miami en los playoffs de la MLS.

El mismo pensamiento tiene Rexach si analiza la posibilidad de un regreso al equipo culé con el que muchos fanáticos se ilusionaron tras ver la foto de su sorpresiva visita al Camp Nou. “Es inviable. La salida de Messi fue muy impactante. Laporta tendrá que asumir por el resto de su vida, que bajo su mandato dejo ir a Messi. Eso lo arrastrará toda su vida. Aparte, nunca las segundas partes fueron buenas. Messi no tiene necesidad de exponerse a todo esto”, señaló.

Aunque aclaró: “No tiene ni que planteárselo, pero en el tipo de fútbol que practica (Hansi) Flick en Barcelona, Messi encajaría perfecto. Le sería relativamente fácil jugar en este Barcelona”.

Las últimas declaraciones de Messi sobre su presencia en el Mundial

En la entrevista concedida a Sport recientemente, Lionel Messi explicó prefiere no dar por sentada su presencia en el Mundial de 2026. “Obviamente que me ilusiona, un Mundial es especial y es especial jugar con la Selección en competencias importantes, más después de haberlo ganado. No quiero ser una carga, me quiero sentir bien físicamente y estar seguro de que puedo ayudar y aportar cosas al grupo“, comenzó diciendo.

Y agregó: “La temporada nuestra (MLS) es diferente a la de Europa. Vamos a tener una pretemporada, pocos partidos hasta llegar al Mundial y veré en el día a día si me siento bien para estar como me gustaría estar. Estoy consciente de que es un Mundial y es lo más grande que hay a nivel de competencia. Estoy ilusionado, pero lo llevo con el día a día”.

En síntesis

Lionel Messi se sumó a la concentración de la Selección Argentina en Alicante, España.

Carles Rexach firmó el fichaje de Messi en 2000 cuando era secretario técnico del Barcelona.

Rexach recomendó a Messi no jugar el Mundial de 2026, por tener más para perder que para ganar.

Juan Ignacio Portiglia

