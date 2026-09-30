Alineaciones de Gales y Noruega por la Liga de Naciones: formaciones probables

Gales y Noruega se enfrentan este jueves 1 de octubre por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

Se viene Gales vs. Noruega este jueves 1 de octubre desde las 15:45 hora de Argentina por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Cómo llegan Gales y Noruega

Gales viene de caer 0-2 ante Dinamarca y acumula 2 derrotas en sus últimos 2 partidos.

Noruega viene de caer 1-2 ante Portugal y acumula 1 triunfo, 1 derrota en sus últimos 2 partidos.

Las alineaciones de Gales y Noruega

Gales (4-2-3-1): Danny Ward, Neco Williams, Ben Davies, Chris Mepham, Connor Roberts, Brennan Johnson, Charlie Savage, Ethan Ampadu, Kieffer Moore, Sorba Thomas, Daniel James. DT: Craig Bellamy.

Noruega (4-3-3): Orjan Nyland, Julian Ryerson, Torbjorn Heggem, Kristoffer Ajer, Fredrik Aursnes, Patrick Berg, Sander Berge, Martin Odegaard, Antonio Nusa, Erling Haaland, Andreas Schjelderup. DT: Ståle Solbakken.

Suplentes de Gales: David Cornell, Ben Cabango, Wes Burns, Lewis Koumas, Liam Cullen, Jay DaSilva, Rhys Norrington-Davies, Jordan James, Mark Harris, Tom King, Joshua Sheehan, Cameron Congreve.

Suplentes de Noruega: Odin Luras Bjortuft, Leo Ostigard, Fredrik Sjovold, Jorgen Strand Larsen, Sander Tangvik, Egil Selvik, Ole Didrik Blomberg, Marcus Holmgren Pedersen, Kristian Thorstvedt, Thelo Aasgaard, Oscar Bobb, Erik Botheim.

La previa de Gales y Noruega: todo lo que hay que saber

Día: jueves 1 de octubre

jueves 1 de octubre Hora: 15:45 (hora de Argentina)

15:45 (hora de Argentina) Historial: 6 cruces — Gales ganó 3, Noruega ganó 1 y empataron 2

6 cruces — Gales ganó 3, Noruega ganó 1 y empataron 2 Último antecedente: 12/11/2011: Gales 4-1 Noruega

12/11/2011: Gales 4-1 Noruega Próximo partido de Gales: vs. Dinamarca, domingo 4 de octubre

vs. Dinamarca, domingo 4 de octubre Próximo partido de Noruega: vs. Portugal, domingo 4 de octubre